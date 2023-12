Ghiaccio Spettacolo, show in piazza della Repubblica

Foto gentilmente concesse dall'Ufficio Stampa della Fondazione Lem a cura di Flavio Valle

Appuntamento venerdì 15 dicembre, alle 17.30. Ghiaccio Spettacolo è una compagnia di professionisti leader in Italia nella produzione di spettacoli di pattinaggio artistico

Si intitola Ghiaccio Spettacolo lo show che andrà in scena venerdì 15 dicembre, alle 17.30, sulla pista del ghiaccio di piazza della Repubblica. Un momento di grande fascino che raccoglie il top italiano del pattinaggio su ghiaccio e che per la prima volta fa tappa a Livorno. Ghiaccio Spettacolo è una compagnia di professionisti leader in Italia nella produzione di spettacoli di pattinaggio artistico. La serata speciale di venerdì, unisce eleganza, abilità e spettacolarità e vedrà la partecipazione di sette pattinatori professionisti, tra cui artisti del calibro di Alice Velati e Marco Garavaglia.

Alice e Marco, con la loro vasta esperienza negli spettacoli dal vivo e nelle produzioni televisive, regaleranno momenti di pura magia e di estrema abilità tecnica. Ogni performance loro e degli altri membri del cast sarà un’esibizione unica di grazia, forza e creatività, promettendo di lasciare il pubblico a bocca aperta.

