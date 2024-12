Giacomo La Rosa recita a Parigi sul palco dell’Istituto della Cultura Italiana

Tra i tanti livornesi che brillano fuori dai nostri confini ce n’è uno che lo sta facendo sopra ad un palcoscenico nel bellissimo contesto internazionale che è quello parigini. Lui si chiama Giacomo La Rosa, classe 1989, che da qualche anno, proprio per amore del Teatro, si è stabilito in Francia dopo che in un primo momento ebbe come esperienza formativa il teatro per bambini nei campi rom dell’Ungheria. Lui che iniziò a muovere i suoi primi passi al Teatro Officina Refugio con Emiliano Domenici, Alessandra Falca e Paolo Palazzi. “Sono stati loro i primi a credere in me, se sono qua lo devo anche e soprattutto a loro”. Poi la svolta parigina di La Rosa e nel mezzo la fondazione, nel 2018, della sua compagnia teatrale che mette in piedi con altri 2 italiani e 4 francesi: la Aller-retour théâtre.

Ed è di questi ultimi giorni l’ennesimo riflettore che si accende sopra il suo genio artistico: un laboratorio d’elite di tre giorni svolto proprio a Parigi all’Istituto della Cultura Italiana. Uno stage effettuato con con Il Teatro delle Albe (storica compagnia teatrale di Ravenna, con sede al Teatro Rasi, fondata nel 1983 da Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni) con la quale l’attore labronico, in questo contesto, ha lavorato sui primi due canti dell’inferno. Al termine della tre giorni una piccola esibizione.

Il laboratorio, a cui hanno partecipato circa una ventina di partecipanti sia italiani che francesi, si incentrava sui primi due Canti dell’Inferno di Dante e soprattutto sul ruolo del “coro” nel teatro. “Ognuno di noi doveva imparare due terzine che doveva esibire davanti al pubblico, un momento emozionante. Due culture come quella francese e italiana che si mischiava e si confrontava sul testo del mostro sacro della letteratura mondiale che è Dante. Il tutto davanti a circa un centinaio di persone nella splendida cornice dell’Istituto Italiano di Cultura qui a Parigi. È stato davvero emozionante”

Qua sotto un piccolo estratto della performance di Giacomo La Rosa

