Giacomo Puccini e la sua Boheme alla Bottega del Caffè

In questo 2024 cade il centenario dalla morte di Giacomo Puccini, sicuramente il più grande operista moderno, anche i non appassionati avranno sentito qualche stralcio delle sue romanze, il famoso “Vincerò” che intonava Pavarotti, qualche accenno da Butterfly passata in TV. Giacomo Puccini ha accompagnato la vita di tante persone sulle ali della sua musica. L’ALC-APS “Bottega del caffè” in collaborazione con il CESVOT, vuole rendere omaggio a questo grandissimo musicista che ha fatto apprezzare l’arte italiana nel mondo e da appuntamento a quanti interessati per mercoledì 20 marzo alle ore 17,30 al civico 35 del viale Caprera per un pomeriggio di memorie e ottima musica, infatti oltre brevi note biografiche sul musicista, ascolteremo e vedremo stralci dalla sua opera più famosa “La Boheme”.

La vita di Giacomo Puccini iniziò in ristrettezze per la prematura morte del padre, ma compensata dall’amore sviscerato di una famiglia tutta al femminile, accudito, vezzeggiato e viziato dalla madre e dalle numerose sorelle. Giacomo era comunque di buona volontà e mostrato interesse per la musica (tutti musicisti in casa Puccini, da generazioni) appena ragazzino si dette da fare suonando l’organo in chiesa per portare qualche soldo in casa. Dopo due opere non troppo azzeccate, si fece conoscere dal mondo teatrale con la Manon Lescaut e poco dopo ribadì il successo con la Boheme. Dalla nascita al successo della quarta opera ci farà da guida Paolo Morelli che alternerà la narrazione con visioni di stralci dalla Boheme, contando di proseguire la vicenda umana di Puccini in prossimi appuntamenti.

Il pomeriggio è ad ingresso gratuito e la cittadinanza è invitata.

