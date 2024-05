Giada Pasini e Sonia Fiacchini in mostra al Melograno Art Gallery. Al pianoforte Cristina Spina

In mostra alla Melograno Art Gallery Giada Pasini e Sonia Fiacchini, vincitrici a La Quadrata 2023. Sabato 18 maggio, alle ore 18, la Melograno Art Gallery inaugura a Livorno la mostra di Giada Pasini e Sonia Fiacchini vincitrici del Premio Double Show 2023, conquistato nell’ambito della dodicesima edizione de La Quadrata, concorso ideato e prodotto dalla galleria.

E’ stata la Giuria, composta quest’anno da Francesca Caldari, Ljdia Musso, Silvia Pierini, ad assegnare il premio.

Il pianoforte della galleria ha l’onore di essere suonato dalla giovane pianista Cristina Spina, che si esibirà dal vivo, offrendoci una bella esperienza musicale, a partire dalle 18, nell’arco del pomeriggio inaugurale.

Sonia Fiacchini

Sonia Fiacchini ha una pittura iperrealista calda e coinvolgente, intrisa di poesia.Ogni dipinto è un’ode alla bellezza effimera del mondo che ci circonda, un invito a rallentare e apprezzare la meraviglia dei piccoli dettagli che spesso sfuggono all’occhio distratto.Nature morte, frutti succulenti e fiori che emanano profumi avvolgenti, ma anche latte, motori e rottami rugginosi, dettagli trascurati che diventano protagonisti indiscussi, narrano segreti nascosti e emozioni silenziose attraverso storie semplici, ma intrise di profonda significatività.Sonia abbraccia i dettagli con morbidezza, come se li accarezzasse. La luce danza con un ritmo sobrio, delineando ogni contorno con precisione e grazia in un’armonia di calda luminosità.

Maria Teresa Majoli, maggio 2024

Giada Pasini

Giada Pasini ci apre le porte di un universo di colore e allegria, dove icone dei nostri tempi diventano protagonisti di opere dall’energia contagiosa. Creatrice dalla fantasia scoppiettante, porta sulle tele i protagonisti più amati della cultura pop, mettendoli in scena in luoghi e situazioni familiari, ma allo stesso tempo sorprendenti, trasformandoli in composizioni equilibrate, piacevoli e divertenti. Ecco tutta la tribù Paperino in pose inaspettate, che scatenano la fantasia. Leggendarie auto degli anni passati, fumetti storici, miti dell’immaginario collettivo, popolano le sue storie, in cui il tempo sembra fermarsi, e che invitano al sorriso e all’ottimismo. Si aprono finestre su mondi fantastici, dove la nostalgia si mescola alla modernità e l’umorismo è sempre presente.

Maria Teresa Majoli, maggio 2024

Cristina Spina

Ha iniziato giovanissima lo studio del Pianoforte. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose rassegne musicali e si è esibita in diversi concerti da solista e in duo e in varie formazioni, dimostrando notevoli capacità di esecuzione a prima vista dei brani a lei sottoposti e riscuotendo lusinghieri consensi. Per diversi anni ha fatto parte dell’ORCHESTRA “ G.I.O.I.A.” diretta dalla Prof.ssa Ines Papandrea e si è anche accostata allo studio dei Canti Sacri entrando a far parte della Corale Polifonica “DISCANTUS” nella Parrocchia di San Michele Arcangelo di Acireale dove ha prestato servizio come Organista. Avendo superato tutti gli esami sotto la guida del Maestro Vera Pulvirenti, si è Diplomata in Pianoforte e ha conseguito il Biennio Specialistico di II Livello in Discipline Musicali presso il Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera…

Melograno Art Gallery

16 – 22 maggio 2024

Vernissage sabato 18 maggio ore 18

IL CATALOGO DI GIADA PASINI

IL CATALOGO DI SONIA FIACCHINI

La mostra sarà aperta fino alle ore 13 di mercoledì 22 maggio

Melograno Art Gallery

Livorno, via Marradi 62/68

Orario: 10/13 e 16/20

Domenica e festivi:10/12.30 e 17/20

Saremo chiusi soltanto il lunedì mattina

mail: [email protected]

cell: 339 2399148

