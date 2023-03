“Giallo Corallo”, ecco la graphic novel sulla storia delle ex terme livornesi

L’autore ed architetto fiorentino, Roberto Malfatti, in seguito alla sua prima visita alle Terme, in occasione di un evento promosso dall’Associazione Terme del Corallo onlus, ha deciso di disegnare e raccontarci questa storia

Giallo Corallo è un avvincente romanzo in stile graphic novel ambientato nella favolosa cornice delle Terme del Corallo di Livorno. L’autore ed architetto fiorentino, Roberto Malfatti, in seguito alla sua prima visita alle Terme, in occasione di un evento promosso dall’Associazione Terme del Corallo onlus, ha deciso di disegnare e raccontarci questa storia. L’Associazione ha fortemente voluto realizzare questo progetto poiché costituisce un ulteriore strumento di conoscenza della storia dello Stabilimento termale Liberty delle Acque della Salute, attraverso un linguaggio nuovo e diretto, Il romanzo per immagini.

L’associazione tra testo ed immagine ha infatti la grande capacità di rafforzare la comprensione del messaggio contenuto, aumenta lo spirito critico, abbatte la criticità della durata dell’attenzione e fa parte indubbiamente di una cultura visuale di ultima generazione che si fa strumento per raccontare tutto a tutti. La vera storia delle Terme si intreccerà con un racconto dai risvolti inaspettati che servirà per svolgere il filo narrativo.

La pubblicazione del libro è stata possibile grazie alla sponsorizzazione del Centro Commerciale Fonti del Corallo con il Patrocinio del Comune di Livorno, dell’Ordine degli Architetti di Livorno e dall’associazione Terme del Corallo Onlus.

Alla presentazione della graphic novel, parteciperanno il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi, insieme alla presidente dell’associazione Terme del Corallo onlus Silvia Menicagli, all’autore Roberto Malfatti e ad una rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Livorno. Farà i saluti di casa la direttrice del centro Commerciale Fonti del Corallo, Filomena Carbone.

Presentazione della graphic novel “Giallo Corallo, l’incredibile storia delle Terme del Corallo”

di Roberto Malfatti

Mercoledì 15 marzo, ore 17:00

Secondo piano del Centro Commerciale Fonti del Corallo, Livorno



