Giannini e Paolini all’Arena Fabbricotti per il film La grande ambizione
Appuntamento il 29 agosto alle 21.30 a Villa fabbricotti
Il 29 agosto alle 21.30 il film di Segre, la Grande ambizione, grazie al cinema in villa e al comitato che ha organizzato la mostra “Berlinguer i luoghi e le parole”, verrà proiettato all’arena di Villa fabbricotti. Il film sarà introdotto da Maurizio Paolini, membro del comitato sulla mostra dedicata a Berlinguer che si terrà al Mandela Forum, e dal prof di storia Lamberto Giannini che inquadrerà i significati politici e sociali del leader comunista.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.