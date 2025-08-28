Giannini e Paolini all’Arena Fabbricotti per il film La grande ambizione

Appuntamento il 29 agosto alle 21.30 a Villa fabbricotti

Il 29 agosto alle 21.30 il film di Segre, la Grande ambizione, grazie al cinema in villa e al comitato che ha organizzato la mostra “Berlinguer i luoghi e le parole”, verrà proiettato all’arena di Villa fabbricotti. Il film sarà introdotto da Maurizio Paolini, membro del comitato sulla mostra dedicata a Berlinguer che si terrà al Mandela Forum, e dal prof di storia Lamberto Giannini che inquadrerà i significati politici e sociali del leader comunista.

