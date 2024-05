Giannini presenta il suo nuovo libro “Scoprirsi, filosofia e disvelamento dell’adolescente”

Martedì 14 maggio in occasione del Maggio dei Libri 2024 organizzato dalla sezione soci Livorno di Unicoop Tirreno alle 18 si terrà la presentazione del nuovo libro di Lamberto Giannini “Scoprirsi, filosofia e disvelamento dell’adolescente”, Erasmo editore, edizioni del Boccale, presso il centro commerciale Parco Levante.

Il libro, commistione dei tre lati di Giannini, professore, pedagogista e regista teatrale, sarà presentato da Rachele Casali e Silvia Angiolini, registe della Mayor Von Frinzius, ed è dedicato ad Andrea Matteucci.

Interverranno anche Valeria Ucciardello, Eleonora Berti e Giulia Ghelarducci con delle letture di brani che sono stati anche utilizzati negli spettacoli Mayor, infatti i diritti d’autore saranno devoluti alla compagnia teatrale.

“Ho scritto questo libro per gratitudine nei confronti di studenti, attori, attrici, studentesse adolescenti che hanno deciso di volermi bene – dichiara Lamberto Giannini – Il bene si mostra dedicando tempo. Loro hanno dedicato tempo ad ascoltarmi e ad inseguire sogni teatrali impossibili ed indescrivibili. Ho sempre visto gli adolescenti come superiori alle mie possibilità, io alla loro età era molto molto peggio, direi imparagonabile a loro. Il mio presunto, e alle volte stucchevolmente decantato, successo con loro credo che derivi dal non sentirmi minaccioso, uno che non può diventare maestro di etica, non può dirti io alla tua età ero migliore, studiavo di più, mi comportavo bene. Per parlare con loro non uso me stesso ma la filosofia, se i ragazzi diventano amici di Platone, Kant, Nietzsche ecc… sono salvi. Anziché fargli capire gli autori si devono far conoscere gli autori, in modo tale che ognuno di loro ci possa dialogare. Creare una filia con il sapere genera amore nei confronti della vita, che rimane indecifrabile. Credo che i giovani siano stanchi di chi indica strade, e fanno bene. Io continuo a benedire il caso e la costanza che mi hanno portato a vivere infiniti 60 minuti di lezione con loro, questa e’ per la parte più significativa del libro”.

Durante la presentazione si terranno anche esercizi teatrali con coinvolgimento del pubblico condotti dai registi della compagnia.

