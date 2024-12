Giardino Filosofico, il 4 dicembre si parla di Feuerbach e Marx

Mercoledì 4 novembre alle 21,15 all’ex Cinema Aurora torna Il Giardino Filosofico, questa volta dedicato al materialismo di Feuerbach e Marx

Mercoledì 4 novembre alle 21,15 all’ex Cinema Aurora torna Il Giardino Filosofico, questa volta dedicato al materialismo di Feuerbach e Marx.

Feuerbach è stato il primo maestro di Marx, avendo invertito il rapporto tra soggetto è predicato, ponendo come soggetto il materiale, quindi la religione è solo alienazione, Marx ripartendo dal maestro Feuerbach comprenderà che l’alienazione dipende dalla proprietà dei mezzi di produzione.

E nella famosa undicesima tesi si taccherà dal maestro criticandolo per astoricismo.

Un confronto tra due prospettive di materialismo diverse verrano affrontate durante questa conferenza.

Il giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano , la scommessa del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.646.27

Condividi:

Riproduzione riservata ©