Giardino Filosofico, nel nuovo appuntamento si parla di Spinoza
Il 13 ottobre alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna il Giardino Filosofico, che si svolgerà nello spazio aperto della struttura, tempo permettendo; in caso di maltempo, l’incontro si terrà all’interno. In questa occasione si parlerà di Spinoza, filosofo anticartesiano che, pur rimanendo nel solco del razionalismo, rifiutò il concetto tripartito di sostanza. Per Spinoza, infatti, la sostanza è unica, e proprio da questa convinzione deriva l’insensatezza dell’egoismo umano nei confronti degli altri uomini. Per le sue idee rivoluzionarie, Spinoza fu allontanato dalla comunità ebraica, subendo una scomunica che ancora oggi è considerata la più dura mai inflitta a un membro della religione ebraica. Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di Storia e Filosofia e regista Lamberto Giannini. Gli incontri sono aperti a tutti, sia appassionati che profani della materia.
In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità verso le modalità del pensiero umano. Il Giardino, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è dedicato alla sua figura, la cui scomparsa rappresenta una perdita culturale per la città. La forza del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un contesto pensato per i giovani, favorendo l’interazione tra generazioni diverse. Le tematiche filosofiche vengono utilizzate come spunto per porsi domande su sé stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio WhatsApp al numero 3454378647, che avrà valore di prenotazione.
