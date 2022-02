Giardino Filosofico, nuovo appuntamento su Foucault

Il 2 marzo alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà di Foucault. Ci si concentrerà sul concetto di follia nella storia e come questa è cambiata e come sia nato il concetto di detenzione e il concetto di malattia mentale. La società occidentale ha reagito in modo repressivo alle situazioni di sofferenza e come questa sia collegata al bio potere ed alla volontà di sorvegliare. Il prof Giannini terrà una conferenza introduttiva che servirà ad avviare un dibattito con il pubblico presente. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627. La conferenza si svolgerà al chiuso, necessario il green pass.