Gioca con la Pasqua domenica a Porta a Mare

Domenica 2 aprile il Consorzio Porta a Mare propone come ogni anno il consueto appuntamento per festeggiare la Pasqua. Dalle ore 15 verranno allestiti quattro punti divertimento:

1) Pasqua fantasy dedicato ai giochi di abilità come: Indovina dov’è l’uovo, Maxy Puzzle, il Gioco delle coppie ed Attacca la coda al coniglio. Per tutti i vincitori ovetti di cioccolato;

2) Easter Lab: due animatori vestiti a tema pasquale coinvolgeranno i presenti invitandoli a decorare delle uova. Ogni bambino potrà portare a casa la sua creazione;

3) Uovo Misterioso: un simpatico coniglietto nasconderà all’interno del maxi uovo finto di Pasqua un oggetto. Il pubblico potrà fare varie domande ed il primo che indovinerà riceverà uno squisito ovetto di cioccolata;

4) Dolce Pasqua: per la gioia di tutti i bambini un angolo dedicato alla degustazione del delizioso zucchero filato al cioccolato.

Vi aspettiamo numerosi in Via Primo Levi – Area Comm.le Porta a Mare domenica 2 aprile per festeggiare insieme l’arrivo della Pasqua. Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare. Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla pagina Facebook portaamarelivorno.

