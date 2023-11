Giocando s’impara… dietro le quinte domenica al Museo di Storia

Domenica 26 novembre alle ore 16 Wunderkammer e collezioni scientifiche, un appuntamento speciale in cui verranno eccezionalmente aperte le porte delle collezioni scientifiche e della piccola Wunderkammer (camera delle meraviglie) del Museo

Al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo torna anche questo autunno l’iniziativa Giocando s’impara dedicata alle famiglie, ma quest’anno vi invitiamo a scoprire le quinte del nostro Museo. In questi mesi i settori espositivi del Museo sono interessati da importanti lavori di ristrutturazione, adeguamento e rinnovamento, grazie ai finanziamenti ottenuti con il PNNR M1C3-3 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura. “Giocando s’impara…dietro le quinte” è pensato per accompagnare gli affezionati visitatori alla futura riapertura, che sarà ricca di novità, attraverso due appuntamenti dedicati ai progressi nella nostra sala di Zoologia e alle nostre collezioni scientifiche. Domenica 26 novembre alle ore 16 Wunderkammer e collezioni scientifiche, un appuntamento speciale in cui verranno eccezionalmente aperte le porte delle collezioni scientifiche, con modelli tassidermici, e della piccola Wunderkammer (camera delle meraviglie) del Museo. Un pomeriggio insolito all’insegna di scienza e creatività. L’attività è rivolta a famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni.

Costi, prenotazione online

costo 6€ a partecipante, sia adulti che bambini.

Ricordiamo che è richiesta la partecipazione di almeno un adulto per gruppo. Ogni adulto potrà accompagnare massimo due bambini

Prenotazioni e pagamento esclusivamente online ai seguenti link:

Dove e quando

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo via Roma 234, Livorno

Domenica 26 novembre ore 16.00

Per informazioni

Segreteria didattica museo tel. 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Mail: [email protected]

