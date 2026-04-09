Giochi fatti a mano per gli anziani: alla Rsa Passaponti la solidarietà delle “Bimbe RiUsano”

Donati memory, domino e percorsi sensoriali realizzati con materiali di recupero per stimolare memoria, relazioni e coordinazione. L’iniziativa, in collaborazione con l’Asl Toscana nord ovest, è il primo passo di un progetto che coinvolgerà altre Rsa del territorio

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà, della creatività e dell’attenzione alla persona ha animato la Rsa Bastia Passaponti, dove si è svolta la donazione di giochi di memoria, sensoriali e di coordinamento realizzati a mano dal gruppo di volontarie “Bimbe RiUsano”. Un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest che segna l’avvio di un percorso più ampio destinato a coinvolgere diverse residenze per anziani del territorio.

I giochi, interamente costruiti con materiali di recupero come stoffa e legno, sono stati pensati per stimolare le capacità cognitive e relazionali degli ospiti, con particolare attenzione anche alle persone affette da decadimento cognitivo. Memory in legno, domino in tessuto, percorsi motori e sensoriali: strumenti semplici ma efficaci, nati dall’ingegno e dall’esperienza diretta delle volontarie, spesso supportate anche dal contributo degli stessi anziani coinvolti nella fase di test.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la direttrice della Zona Livornese dell’Azienda USL Toscana nord ovest Cinzia Porrà, la volontaria Federica Pracchia, la responsabile di area della Cooperativa Elleuno Romina Montagnani e la responsabile della struttura Irene Tarabella.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra volontariato e servizi possa generare valore per la comunità”, ha sottolineato Cinzia Porrà. “La qualità della vita degli ospiti delle nostre Rsa passa anche da attività come queste, capaci di stimolare la memoria, le relazioni e il benessere quotidiano. Ringraziamo le volontarie per la sensibilità e l’impegno dimostrati. La donazione alla Rsa Bastia Passaponti rappresenta solo il primo passo di una serie di iniziative che interesseranno anche altre strutture cittadine, tra cui Coteto, Villa Serena e Pascoli, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di stimolazione cognitiva e rafforzare il legame tra comunità e servizi sociosanitari”.

Un impegno che affonda le radici in una tradizione consolidata, come ha ricordato Federica Pracchia una delle molte volontarie presenti all’iniziativa: “Come ogni anno, in occasione di Pasqua e Natale realizziamo e doniamo oggetti solidali. Quest’anno abbiamo scelto di rivolgerci alle Rsa, in accordo con la Zona distretto, per essere ancora più vicine alle persone anziane. Un gesto concreto che conferma come, anche attraverso materiali semplici e recuperati, sia possibile costruire strumenti preziosi per il benessere e l’inclusione delle persone più fragili. Non è stato semplice realizzare questi giochi, soprattutto quelli in legno, ma li abbiamo progettati e costruiti pensando proprio a chi li utilizzerà, anche grazie ai suggerimenti degli anziani stessi che li hanno provati. Il risultato ci riempie di soddisfazione e ci infonde nuovo entusiasmo per le iniziative già in programma per le prossime settimane”.

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