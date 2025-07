Giorgio Odello è il Governatore del Distretto 2071 del Rotary International per l’anno 2025-26

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa nel 1979, si è specializzato con lode in Oftalmologia all’Università degli Studi di Messina nel 1983. Ha lavorato come dirigente medico all’Ospedale di Livorno fino al 2016 e oggi esercita come libero professionista. È autore di pubblicazioni scientifiche e rotariane.

Iniziato il nuovo anno rotariano: Giorgio Odello, socio del Rotary Club Livorno, è il Governatore del Distretto 2071 del Rotary International per l’anno 2025-26. Il Distretto toscano è composto da 77 Club e da circa 3600 soci.

La nuova annata rotariana è iniziata il 1° luglio con la solenne cerimonia all’Altare della Patria a Roma. Alla presenza del Presidente del Rotary International Francesco Arezzo, terzo italiano a ricoprire la massima carica rotariana nei 120 anni di vita dell’Associazione, che oggi conta oltre un milione e 400mila soci nel mondo, i Governatori dei 14 distretti italiani, tra cui Giorgio Odello, hanno deposto una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto nel primo giorno dell’anno sociale rotariano 2025-26.

Si tratta di un’iniziativa che si ripete da anni, è un unicum tra le grandi associazioni di service e rappresenta la piena adesione ai valori democratici costituzionali.

Il Governatore del nostro Distretto, Giorgio Odello, che era accompagnato dalla moglie Daniela, ha commentato: “A tutte le Socie e i Soci del Distretto 2071 rivolgiamo un caro saluto ed un sincero augurio di buon e costruttivo lavoro. Ci sentiremo e vedremo presto, nello spirito di essere uniti per fare del bene“.

Socio del Rotary Club Livorno (il sodalizio ha festeggiato di recente i 100 anni di vita) dal 2002, ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui Presidente nell’Anno Rotariano 2017/2018, Segretario e Vicepresidente. Nel Distretto 2071 è stato Segretario Distrettuale, Assistente del Governatore per l’Area Tirrenica 3, e Facilitatore Distrettuale. Durante la pandemia ha organizzato e guidato un gruppo di medici rotariani vaccinatori volontari, eseguendo personalmente oltre 3.300 vaccinazioni. Premiato con il Service Above Self Award nel 2023.

