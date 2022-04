Giorgio Vanni, noto cantante delle sigle dei cartoni, all’Acquario di Livorno

In questi giorni all’Acquario di Livorno si tiene il “Team Aqua Research Lab” – Scuola di Competitivo Pokemon – sotto la guida di Francesco Pardini. Con l’occasione, è intervenuto all’Acquario di Livorno Giorgio Vanni noto cantante delle sigle più apprezzate di cartoni come Dragon Ball, Pokemon, One Piece e tante altre – che ha intrattenuto con la sua allegria e professionalità i presenti partecipanti.