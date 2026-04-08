Giornata del Mare e del Made in Italy, porte aperte in Accademia Navale

Sabato 11 aprile, in occasione della Giornata del Mare e del Made in Italy, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni con un Open Day. Non è richiesta alcuna registrazione: gli orari e le modalità

Sabato 11 aprile, in occasione della Giornata del Mare e del Made in Italy, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle scolaresche e alle associazioni con un Open Day in programma nei seguenti orari:

dalle ore 09:00 alle ore 12:00: ultimo ingresso ore 12.00 varco san Jacopo, Viale Italia 72;

dalle ore 15:00 alle ore 17:00: ultimo ingresso ore 17.00 varco san Jacopo, Viale Italia 72;

Negli stessi orari sarà possibile visitare, inoltre, una Motovedetta della Capitaneria di Porto ed una Unità Navale della Marina Militare al molo Capitaneria di Porto di Livorno.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per avvicinarsi a una realtà d’eccellenza della formazione italiana, cuore della preparazione di tutti gli Ufficiali della Marina Militare. Attraverso il percorso “L’Accademia vista da dentro”, i visitatori potranno scoprire dall’interno un’Istituzione storica, simbolo di tradizione, innovazione e servizio al Paese.

Il tour guidato consentirà l’accesso ad alcuni dei luoghi più iconici dell’Accademia: la Sala Storica, custode dei cimeli e della memoria di coloro che hanno contribuito allo sviluppo della navigazione d’altura; la Biblioteca, riconosciuta come polo di studio e approfondimento a livello nazionale; le sezioni veliche, protagoniste della Settimana Velica Internazionale che coinvolge oltre quaranta Marine estere; e il SIMAP, avanzato simulatore di plancia utilizzato per l’addestramento virtuale degli allievi ufficiali.

L’Open Day si propone come momento di incontro tra Istituzioni e cittadini, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino i valori, le competenze e le tecnologie che caratterizzano la Marina Militare Italiana.

Per entrambe le tipologie di visite, Accademia Navale o Unità Navali, non è richiesta alcuna registrazione.

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