Giornata del Naso Rosso, domenica i clown di corsia alla Terrazza Mascagni

Domenica 14 maggio, dalle 11 alle 18, i clown di corsia Vip Libecciati si raduneranno alla Terrazza Mascagni per animare la Giornata del Naso Rosso (GNR)

Domenica 14 maggio i clown di corsia Vip Libecciati si raduneranno alla Terrazza Mascagni per animare la Giornata del Naso Rosso (GNR).

La manifestazione partirà alle 11e terminerà alle 18 circa. Sarà una grande festa dove poter conoscere il volontariato clown, e la magia del “Vivere In Positivo”.

Non mancheranno spettacoli, musica, trucchi, mercatini, giochi e balli per grandi e piccini, e ci sarà anche una fantastica lotteria con ricchi premi.

La Giornata del Naso Rosso (GNR) nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei Progetti di Viviamo In Positivo Italia Onlus , associazione presente non solo in circa 200 strutture sociosanitarie, ospedali e case di riposo in Italia ma anche nei Paesi in via di sviluppo per l’attuazione di progetti di “animazione educativa” con i valori della clownterapia e del Circo Sociale in scuole, orfanotrofi, ospedali, strutture per disabili fisici e psichici, quartieri in situazioni di disagio e nelle scuole al fine di donare speranza e gioia a chi vive in contesti sociali di povertà ed emarginazione educativa.

