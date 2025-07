Giornata della tavola e del Mare, venerdì sport ambiente e inclusione ai Tre Ponti

Sarà una giornata di sport, ambiente, inclusione e comunità quella in programma il 18 luglio 2025 sulla spiaggia dei Tre Ponti a Livorno

Sarà una giornata di sport, ambiente, inclusione e comunità quella in programma venerdì 18 luglio 2025 sulla spiaggia dei Tre Ponti a Livorno. L’iniziativa, organizzata dal Centro 3 Ponti, rappresenta l’evento conclusivo del progetto Sportlandia, nato per valorizzare lo sport come strumento di crescita e aggregazione sociale.

Una festa che mette insieme tutti coloro che da anni collaborano con il centro in diversi settori, in una giornata dedicata al mare, al rispetto dell’ambiente e alla passione per le discipline acquatiche come il windsurf, il surf, il SUP e il wingfoil.

Sons of the Ocean in prima linea per l’ambiente e l’inclusione – Tra i protagonisti dell’evento ci saremo anche noi di Sons of the Ocean, presenti con i ragazzi del progetto BADABIMBUNBÉ 3.0, in collaborazione con FISA Salvamento Livorno e con il supporto del Comune di Livorno tramite il CRED. Un progetto che unisce giovani provenienti da contesti differenti per ottenere il brevetto da bagnino, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e di genere attraverso il mare. Fondamentale anche il sostegno tecnico di Decathlon Livorno, che ha accompagnato il percorso formativo dei ragazzi.

Durante l’evento porteremo in spiaggia i temi a noi più cari: la tutela del mare, l’educazione ambientale e il surf come stile di vita consapevole e connesso alla natura. Il nostro intervento culminerà alle ore 18:00 con una raccolta dei rifiuti sulla spiaggia, aperta a tutti i partecipanti.

Un evento multidisciplinare con tanti partner – L’iniziativa vede la partecipazione di importanti partner: BluBay, che presenterà in anteprima un nuovo modello di auto; Strabilianti, Centro San Simone Amici di Tutti, Sportlandia, Baretto Tre Ponti, oltre alla nostra realtà.

Il programma è ricco e dinamico:

• Ore 14.00: Apertura dell’evento e presentazione del nuovo veicolo BluBay

• Ore 15.00–17.00: Prove gratuite di windsurf, surf, SUP e wingfoil

• Ore 17.00: Presentazione di tavole e vele inclusive per uno sport davvero accessibile a tutti

• Ore 18.00: Raccolta dei rifiuti sulla spiaggia con Sons of the Ocean

• Ore 19.00–20.00: Aperisup con musica, drink e snack in acqua

Una giornata per il mare… insieme- Un’occasione per divertirsi, fare sport, conoscere nuovi progetti, riflettere sul nostro impatto ambientale e costruire insieme una spiaggia più pulita, più sicura, più giusta. Perché una goccia da sola si perde… ma tante gocce fanno un oceano.

