Giornata FAI, domenica 26 marzo visita ai cimiteri monumentali

Domenica 26 marzo la Delegazione di Livorno sarà felice di accogliervi e ospitarvi alla giornata "I cimiteri monumentali: storie di vita delle Nazioni di Livorno"

Un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Domenica 26 marzo la Delegazione di Livorno sarà felice di accogliervi e ospitarvi alla giornata “I cimiteri monumentali: storie di vita delle Nazioni di Livorno” con l’apertura del cimitero Olandese Alemanno, il cimitero Greco Ortodosso, il cimitero Monumentale Ebraico e il cimitero comunale “La Cigna”.

La storia di Livorno è strettamente legata al multiculturalismo, proprio da come si evince dai cimiteri dedicati a diverse religioni, dovuto sia alla sua origine storica sia alla sua posizione strategica. Infatti, grazie all’emanazione delle leggi livornine da parte di Ferdinando I dei Medici che invitavano “tutti i mercanti di qualsivoglia Nazione” a trasferirsi, alla fine del Cinquecento la città si popolò di varie comunità. La presenza degli stranieri di confessione non cattolica fu il risultato di una politica pragmatica e interessata allo sviluppo dei traffici e delle reti mercantili. La crescita della città e del porto, oltre alla presenza delle Nazioni, resero Livorno un punto di scambio internazionale dinamico, un importante nodo dei traffici tra l’area mediterranea e le potenze europee coloniali. La visita ai cimiteri sarà l’occasione per conoscere le storie di queste comunità e i personaggi che hanno collaborato alla crescita di Livorno.

Si ringraziano la Congregazione Olandese Alemanna, l’Istituto Ellenico di Studi bizantini e Postbizantini di Venezia, l’Associazione Borgo dei Greci – Livorno e la Comunità Ebraica per averci permesso di aprire questi luoghi. Inoltre si ringrazia l’Associazione Comunico per il prezioso supporto di mediazione linguistica e accompagnamento e la scuola IIS “Vespucci Colombo” Livorno per aver collaborato al progetto apprendisti ciceroni. Infine, si ringrazia il Comune di Livorno per il patrocinio.

L’elenco dei luoghi aperti in tutta Italia è visitabile al sito www.giornatefai.it

Modalità di partecipazione

Con l’importante collaborazione instaurata con l’Associazione Comunico sono stati

organizzati dei turni di visita dedicati:

● al servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni) con ingresso per le

persone sorde alle ore 10:30 al cimitero Olandese Alemanno in via Mastacchi 225.

A seguire verrà effettuata la visita al cimitero Greco Ortodosso;

● al servizio di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità

visiva con ingresso alle ore 14:30 al cimitero comunale “La Cigna”, via Don Aldo Mei

19 Livorno.

Per informazioni su entrambi i servizi scrivere a: [email protected]

Ricordiamo che le Giornate FAI di Primavera sono un importante evento di raccolta fondi, per questo ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro per ogni luogo visitato, utile a sostenere la missione e le attività del FAI. L’ingresso ai cimiteri sarà libero, una grande festa di piazza senza bisogno di prenotazione; tuttavia, gli iscritti e coloro che si iscriveranno durante le giornate avranno la possibilità di usufruire del salta coda e all’accesso prioritario alla visita. Inoltre, verrà estesa loro la visita al Cimitero Greco Ortodosso accedendo a La Cappella della Dormizione, oggi sede del culto greco ortodosso. In tutti i cimiteri saranno formati gruppi di un massimo di 30 persone con partenza ogni 15 minuti circa e ogni gruppo sarà accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori. Al cimitero Olandese Alemanno e Greco ortodosso saranno presenti gli apprendisti ciceroni della scuola ISS “Vespucci Colombo” di Livorno. Vista la conformazione dei cimiteri, consigliamo l’utilizzo di scarpe comode.

