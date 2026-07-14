Giornata mondiale degli squali. All’Acquario incontri, speech e una mostra per conoscerli

In occasione della ricorrenza del 14 luglio, l'Acquario propone un programma dedicato alla scoperta degli squali con appuntamenti divulgativi, una mostra permanente e, il 19 luglio, l'incontro con i ricercatori del Centro Studi Squali di Massa Marittima

In occasione della Giornata Mondiale degli Squali, che si celebra il 14 luglio, l’Acquario di Livorno organizza una serie di iniziative dedicate alla conoscenza e alla tutela di questi animali, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della loro conservazione. Il programma comprende speech divulgativi, una mostra permanente realizzata nell’ambito del progetto Life European Sharks, di cui l’Acquario è partner, e l’incontro “Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali”, organizzato in collaborazione con il Centro Studi Squali – Istituto Scientifico di Massa Marittima (Grosseto).

Le iniziative rientrano nel più ampio impegno dell’Acquario di Livorno nella divulgazione scientifica e nella sensibilizzazione alla conservazione dell’ambiente acquatico.

Gli speech e la mostra permanente – Nei fine settimana 11 e 12 e 18 e 19 luglio, alle 11.30 nella Sala del Relitto, i visitatori potranno partecipare allo speech “Uno squalo per amico”. Una guida accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo degli squali, spiegando il ruolo fondamentale che questi predatori svolgono per l’equilibrio degli ecosistemi marini e contribuendo a sfatare i falsi miti che li dipingono come una minaccia per l’uomo.

Gli incontri sono compresi nel prezzo del biglietto d’ingresso e non è necessaria la prenotazione.

Lungo il percorso di visita è inoltre allestita la mostra permanente “LIFE European Sharks”, che permette di conoscere le specie di squalo presenti nel Mar Mediterraneo, il loro stato di conservazione e gli obiettivi del progetto europeo.

Il 19 luglio il racconto di 70 spedizioni scientifiche nel mondo – A chiudere il programma sarà, domenica 19 luglio alle ore 18, l’incontro “Il Giro del Mondo in 70 Spedizioni: a tu per tu con gli squali”, durante il quale i ricercatori del Centro Studi Squali – Istituto Scientifico di Massa Marittima condivideranno esperienze, immagini, video e risultati delle loro attività di ricerca.

Il direttore dottor Micarelli e la coordinatrice scientifica dottoressa Reinero, introdotti da Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno, ripercorreranno oltre 70 spedizioni scientifiche svolte dal 2000 a oggi.

Il viaggio toccherà Sudafrica, con gli studi sullo squalo bianco e sullo squalo bronzeo, Madagascar e Gibuti per le ricerche sullo squalo balena e sullo squalo grigio di barriera, le Maldive, dove sono attivi tre progetti dedicati a squalo tigre, squalo spinner e squalo grigio di barriera, e le Filippine, dove è stato recentemente avviato un progetto sullo squalo volpe. Verranno inoltre raccontate le esperienze in Groenlandia, con lo squalo della Groenlandia, e in Alaska, dove è stato osservato lo squalo salmone.

Spazio anche al Mediterraneo, dove il Centro Studi Squali ha monitorato per sette anni la presenza del grande squalo bianco lungo le coste italiane e dove da otto anni segue le nursery di gattopardo lungo la costa dell’Argentario.

L’obiettivo dell’incontro è offrire al pubblico un’occasione per conoscere più da vicino questi animali e contribuire a superare la paura alimentata dalla disinformazione e da una rappresentazione cinematografica che troppo spesso li ha descritti come pericolosi assassini, anziché come specie fondamentali per l’equilibrio degli oceani.

Il progetto Life European Sharks – In occasione della Giornata Mondiale degli Squali, l’Acquario di Livorno ha coinvolto anche altri acquari italiani, in particolare l’Acquario Civico di Milano e Gardaland Sea Life Aquarium, entrambi ambasciatori del progetto Life European Sharks, che promuovono iniziative dedicate alla salvaguardia degli squali.

Life European Sharks è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE, avviato nel 2023 e della durata di quattro anni. È coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e coinvolge partner in Croazia, Francia e Italia, tra cui l’Acquario di Livorno, con l’obiettivo di creare una rete sempre più ampia di enti, istituzioni e operatori impegnati nella tutela degli squali del Mediterraneo.

Il progetto punta a promuovere azioni concrete e buone pratiche per proteggere uno dei gruppi di pesci marini più minacciati d’Europa, oggi a rischio soprattutto a causa delle catture accidentali, dell’inquinamento e dell’alterazione degli habitat.

Condividi:

Riproduzione riservata ©