Giornata provinciale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La sicurezza nei luoghi di lavori sarà al centro dell’iniziativa in programma mercoledì 17 aprile, con inizio alle 9, a Palazzo Granducale, promossa dalla Provincia in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita il 28 aprile dall’Organizzazione internazionale del lavoro.

Lo stillicidio quotidiano di morti sul lavoro e i gravissimi incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi in diversi luoghi di lavoro, aziende e cantieri in tutta Italia, pongono all’attenzione di tutti la necessità di una seria riflessione pubblica sulla prevenzione dei rischi, per limitare gli incidenti e costruire una cultura dei diritti e della sicurezza nel contesto professionale.

A livello nazionale, infatti, le denunce per infortuni mortali sul lavoro presentate all’Inail nei primi due mesi dell’anno sono state 119, 19 in più dello stesso periodo nel 2023 e superiori di varie unità rispetto all’ultimo triennio.

Attraverso la “Giornata provinciale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzata in collaborazione con Provincia di Livorno Sviluppo, l’Amministrazione Provinciale intende proporre un confronto con gli attori coinvolti, dagli enti preposti alla tutela della salute alla difesa dei diritti dei lavoratori, dalle amministrazioni locali alle scuole.

Ad aprire i lavori della giornata saranno i saluti del sindaco di Livorno e della presidente della Provincia che introdurrà i temi in discussione, mentre l’amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo traccerà il contesto del tema e le azioni sviluppate sul territorio.

Si entrerà, poi, nel merito della situazione livornese, con gli interventi di Roberta Consigli, dirigente Area prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest, Michela Tarabella, direttrice dell’ispettorato provinciale del lavoro, Giovanni Lorenzini, direttore di Inail Livorno e Andrea Simonetti, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale.

Seguirà un confronto tra le parti sociali, moderato dall’assessore al lavoro e formazione del Comune di Livorno, per far emergere le caratteristiche e le criticità della situazione attuale a cui partecipano l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Anmil, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria del territorio.

Concluderà la giornata l’intervento dell’assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità.

