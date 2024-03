Giornate Fai: sabato visita alla Kyser Italia, domenica a Villa Rodocanacchi e Maurogordato

Le Giornate FAI di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione, sabato 23 marzo e domenica 24, uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese.

Quest’anno è stato organizzato un weekend speciale ricco di scoperte e avventure, le due giornate saranno dedicate alla scoperta di tesori nascosti e luoghi affascinanti, proprio come ci piace fare.

Nello specifico apriremo sabato 23 marzo la sede dell’azienda Kayser Italia, che aprirà le proprie porte, normalmente non accessibili al pubblico, per permettere ai visitatori di scoprire l’attività di una delle realtà imprenditoriali fiore all’occhiello sia della nostra città sia di tutto il Paese. I visitatori potranno visitare i locali in cui vengono progettati e realizzati componenti aerospaziali per i programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Avremo l’opportunità di esplorare le loro strutture, conoscere il loro lavoro e scoprire le meraviglie della tecnologia spaziale italiana.

Domenica 24 marzo, invece, vi accompagneremo alla scoperta dei parchi delle ville suburbane di Livorno, nello specifico il parco di Villa Rodocanacchi e di Villa Maurogordato, con due visite narrate che vi permetteranno di apprezzare le meraviglie storiche e naturalistiche dei due parchi.

Il percorso nel parco di Villa Rodocanacchi si svolgerà alla scoperta del giardino ed in particolare si potranno ammirare il lago artificiale, il mulino e il sistema di regimazione delle acque che stanno tornando alla luce, grazie alla pulizia e alla

riscoperta che sta facendo l’Associazione di volontariato Reset, impegnata a restituire alla città questo piccolo gioiello, di proprietà dell’Azienda USL Toscana nord Ovest, per molti anni dimenticato.

La passeggiata all’interno del parco di Villa Maurogordato consentirà ai visitatori di scoprire un’area recentemente valorizzata grazie all’opera della Provincia di Livorno (proprietaria del Bene) e di alcune realtà cittadine, quali l’Associazione culturale Osservatorio di Monterotondo, l’Associazione RESET e ANPANA OdV il cui lavoro di pulitura ha portato alla luce alcuni degli elementi che caratterizzavano il parco ottocentesco annesso alla Villa, in particolare la serra in ghisa dei F.lli Gambaro ed il pergolato. Le due Ville con i loro parchi sono testimoni della vitalità, la multiculturalità e la centralità di Livorno quale città portuale e non solo, fino almeno all’inizio del XX secolo.

Sarà un’occasione per rilassarci, esplorare e imparare, immersi nella splendida atmosfera primaverile.

Tutte le aperture in programma non necessitano di prenotazione. Vediamo nel dettaglio alcune informazioni dei luoghi visitabili: Kayser Italia

La sede della Kayser Italia si trova in via di Popogna, 501, Livorno, sulla strada per arrivare al Gabbro.

Le visite saranno sabato 23 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:00, con ultima partenza alle ore 17:00.

L’accesso a questo bene è riservato agli iscritti FAI; saranno formati gruppi di 30 persone con partenza ogni 60 minuti e ogni gruppo sarà accompagnato nel tour dai volontari FAI narratori e dagli incaricati Kayser che spiegheranno le attività più tecniche.

Parco di Villa Rodocanacchi

L’accesso si trova in Via di Monterotondo, 49, Livorno (LI).

Le visite saranno domenica 24 marzo con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ultima partenza alle ore 17:00.

Alcune visite saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale “Federigo Enriques” di Livorno.

Parco di Villa Maurogordato

L’accesso si trova in Via di Monterotondo, 74, Livorno (LI).

Le visite saranno domenica 24 marzo con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ultima partenza alle ore 17:00.

Alcune visite saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale “Federigo Enriques” di Livorno.

Per entrambe le visite di domenica 24 marzo saranno formati gruppi di circa 30/35 persone con partenza ogni 20 minuti circa e ogni gruppo sarà accompagnato nel tour dai volontari FAI narratori.

Saranno disponibili delle visite in LIS (Lingua Italiana dei Segni):

– Il servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni) sarà garantito dalle associazioni Comunico ed ENS Sez. Prov. Livorno;

– Le visite sono previste alle ore 11:00 per il parco di Villa Rodocanacchi e alle ore 15:00 per il parco di Villa Maurogordato.

Per informazioni e prenotazioni per le visite LIS, inviare una mail a [email protected]

Sono inoltre previste visite per famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni: ci sarà, infatti, un percorso dedicato all’interno dei parchi, ricalcando il sentiero delle altre visite, ma con contenuti e attività pensati appositamente per i più piccoli.

Gli iscritti Fai e chi deciderà di iscriversi durante le giornate avrà diritto al salta coda e all’accesso prioritario alla visita. Sarà inoltre possibile lasciare un contributo volontario a partire da 3 euro a sostegno delle attività che svolge quotidianamente la fondazione.

I percorsi si svolgeranno interamente all’aperto su strada sterrata e all’interno del bosco, pertanto si consiglia l’utilizzo di scarpe con suola scolpita e adeguato abbigliamento. Il percorso non è adatto all’utilizzo di passeggini per bambini e vi

ricordiamo di portare la tessera di iscrizione per facilitare il riconoscimento e poter usufruire dei vantaggi a voi riservati.

Porgiamo, infine, un ringraziamento alla Kayser Italia s.r.l, all’Azienda USL Toscana nord ovest, alla Provincia di Livorno, a Reset Livorno OdV, all’Associazione culturale Osservatorio di Monterotondo ed a ANPANA OdV di Livorno per la gentile collaborazione.

