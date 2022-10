Giornate FAI: visita al Silos Granario del Porto di Livorno

Tornano le giornate FAI di Autunno, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi. Appuntamento per sabato 15 e domenica 16 ottobre per ripercorrere le vie del grano all’interno del Silos del Porto di Livorno

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per questa undicesima edizione la Delegazione di Livorno è lieta di accogliere ed ospitare il pubblico all’interno del Silos granario del Porto di Livorno, grazie alla collaborazione con la società Porto Immobiliare s.r.l.

Il Silos granario, posto all’interno del Porto di Livorno, è un unicum del panorama toscano, uno dei quattro più antichi d’Italia insieme a Genova, Napoli e Civitavecchia.

Edificato nel 1924, il Silos è stato uno dei primi edifici in cemento armato realizzati nel nostro paese ed è rimasto attivo come luogo di stoccaggio merci fino alla fine degli anni ’80. In seguito, è divenuto inutilizzabile e rimasto chiuso per oltre trent’anni prima di essere riaperto nel giugno 2021, grazie all’intervento di parziale restauro e messa in sicurezza della Porto Immobiliare s.r.l.

L’itinerario scelto per la visita ripercorrerà il percorso che svolgeva il grano: dallo sbarco dalle navi, fino alla sua messa in commercio presso i rivenditori locali. Gli iscritti e coloro che si iscriveranno durante le giornate avranno la possibilità di estendere la visita accedendo ad una parte del bene inaccessibile al pubblico; infatti, sarà loro riservata la visita dei seminterrati, con la possibilità di conoscere e apprezzare particolari e ambienti che solo gli addetti ai lavori hanno avuto modo di vivere.

Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del FAI e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente del nostro Paese. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi

“Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il FAI organizza nel mese di ottobre e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili dal 4 ottobre sul sito www.giornatefai.it o www.fondoambiente.it ).

Modalità di partecipazione

Per questo evento abbiamo organizzato delle visite speciali per particolari gruppi:

Famiglie : visita dedicata alle famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni (potranno partecipare alla visita sia i bambini, sia i loro genitori/accompagnatori). Il percorso sarà il medesimo, ma con informazioni e contenuti adatti ai più piccoli, rendendo i contenuti avvincenti per tutta la È necessario per chi fosse interessato prenotare questa speciale visita sul portale FAI al link (https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/silos-granario-del-porto-di- livorno-42987). Sarà possibile scegliere tra tre slot orari: sabato ore 16.45, domenica ore 10.45 e 16.45;

Precisiamo che ad esclusione delle due tipologie sopraelencate, non è prevista la prenotazione della visita; pertanto, si tornerà alla consueta fila nelle piazze . Gli iscritti Fai e chi deciderà di iscriversi durante le giornate avrà diritto al salta coda e all’accesso prioritario alla visita. Sarà possibile lasciare un contributo volontario a partire da 3 euro a sostegno delle attività che svolge quotidianamente la fondazione.

Sabato 26 marzo

Ingresso: Porto di Livorno dal Varco Fortezza (coordinate geografiche su google maps H833+62 Livorno, Provincia di Livorno);

Orario: dalle 30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30);

Evento speciale FAMIGLIE (solo su prenotazione): ore 45;

I visitatori saranno divisi in gruppi di 30 Il gruppo partirà ogni 15 minuti circa e sará accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori;

Sono consigliate scarpe

Domenica 16 ottobre

Ingresso: Porto di Livorno dal Varco Fortezza (coordinate geografiche su google maps H833+62 Livorno, Provincia di Livorno);

Orario: dalle 00 alle 18.30 (orario continuato, ultimo ingresso alle 17.30);

Evento speciale FAMIGLIE (solo su prenotazione): ore 45 e 16.45;

I visitatori saranno divisi in gruppi di 30 Il gruppo partirà ogni 15 minuti circa e sará accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori;

Sono consigliate scarpe

Ringraziamo vivamente i soci pubblici della Porto Immobiliare s.r.l. per la preziosa collaborazione.

