Giorno della Memoria, Mascambruno presenta il libro di Frisini

L’appuntamento, promosso dal Circolo “Il Centro” e dalla Fidapa, è per le 17,30 nella Sala conferenze messa a disposizione da Castagneto Banca 1910 in via Rossini 3

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria in perenne ricordo dell’orrore della Shoah. Si è scelta questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Nell’ambito delle celebrazioni, a Livorno, anche se con un leggero anticipo di calendario, martedì 24, il giornalista Mascambruno avrà l’opportunità e il grande piacere di presentare il libro che Pier Luigi Frisini, stimato medico, ha dedicato alla madre Lida, fregiata 45 anni fa dell’onorificenza di “Giusta tra le Nazioni” che Israele assegna da settant’anni a chi salvò, a rischio anche della propria vita, tanti ebrei dall’Olocausto. Bellissimo il titolo dell’opera che riprende la frase, secca e meravigliosa, che Lida Basso Frisini ripeteva sempre a chi le chiedeva le motivazioni di quella scelta così coraggiosa: “Andava fatto”. L’appuntamento, promosso dal Circolo “Il Centro” e dalla Fidapa, è per le 17,30 nella Sala conferenze messa a disposizione da Castagneto Banca 1910 in via Rossini 3.

