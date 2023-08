Giovanni Battaglino al Parchino Bistrot in “Ricominciare dalle parole”

Sabato 12 agosto, con inizio alle ore 20.30 si esibirà al Parchino Bistrot (ingresso da Parcheggio Odeon e da Via San Carlo) il cantautore torinese Giovanni Battaglino in Ricominciare dalle parole, dal titolo del suo recente album pubblicato nel 2023 dall’etichetta romana AlfaMusic e distribuito da Believe e Egea Music.

L’album è stato anticipato dai singoli: “Non ho occhi” che affronta il delicato tema degli ipovedenti (testo scritto insieme a Carlo Pestelli) e “Il Peso delle cose” accompagnato da un videoclip, realizzato da Harpago Gallery, che è stato presentato in anteprima da Skytg24.

L’album si compone di dieci canzoni che sono un invito alla parola, all’espressione verbale di ciò che non può essere taciuto, sono uno stimolo allo svelamento ma anche alla comprensione e alla relazione con l’altro.

Giovanni Battaglino nel 2022 è stato tra i venti finalisti nazionali nella categoria cantautori del Tourmusicfest con il brano “Strada per dove vorrai” che fa parte dell’album Ricominciare dalle parole.

Nel 2019 ha pubblicato con la storica etichetta Alfamusic “Alla porta dei sogni” il suo primo disco solista distribuito da Egea music.

Con il progetto musicale Malecorde ha all’attivo concerti e pubblicazioni di brani originali in cd. Malecorde si è anche dedicato al repertorio di Fabrizio de André, realizzando due spettacoli con Assemblea Teatro (“Preferisco Gaber” e “Storia di un impiegato” con la Compagnia del Montaldo). L’ensemble ha inoltre partecipato a molte pubblicazioni sulla Resistenza, tra cui il canzoniere “Scarpe rotte eppur bisogna agir” di Paolo Macagno e il Dvd “La Resistenza in Val Chisone” ricevendo una lettera di plauso dall’allora Presidente della Repubblica Ciampi.

Con il gruppo Vietraverse è stato realizzato il Cd “95% Brassens” che ha vinto in premio speciale della giuria al “ Tremplin Brassens ” di Parigi nel 2012 e partecipato al Festival “Pazze idee” del Club Tenco a Sanremo nell’estate 2015.

Dal 2015 Giovanni Battaglino ha realizzato un suo progetto “solo” di brani originali e tradizionali, chiamato “Canzoni dell’eroe quotidiano“.

Parallelamente alla sua attività musicale, Battaglino svolge un’intensa attività come cantante in ambito lirico sinfonico in Italia e all’estero. Con il Coro Lirico di Verona ha cantato nei concerti italiani di Ennio Morricone dal 2011 al 2017 tra cui il Ten Tour 2012 e cinque esibizioni in Arena di Verona.

