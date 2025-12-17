Giovanni Nuti presenta la versione in vinile del nuovo album Gate23

Venerdì 19 dicembre, alle 18.30 da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, Giovanni Nuti presenta la versione in vinile del nuovo album GATE23 - A long journey di Marco Baracchino

Venerdì 19 dicembre, alle 18.30 da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, Giovanni Nuti presenta la versione in vinile del nuovo album GATE23 – A long journey di Marco Baracchino.

L’album, disponibile in vinile rosso in edizione limitata, segna una tappa fondamentale nella carriera musicale di Baracchino, non solo perché arriva vent’anni dopo il suo precedente album solista Noi Trio, ma perché cattura l’essenza del suo mondo musicale, plasmato in due decenni di lavoro per altri artisti come arrangiatore e chitarrista.

L’album contiene tredici tracce, ognuna delle quali racconta una storia, un momento della vita di Baracchino, dove sono presenti le persone a lui più care e l’influenza degli artisti che hanno forgiato la sua crescita e trasformazione da chitarrista a “musicista”.

Un lungo viaggio, perfettamente rappresentato dalla foto di copertina dell’album, un regalo prezioso del suo amico Maurizio Pighizzini, che con questa immagine ha dato al percorso intrapreso da Marco Baracchino un significato molto più profondo.

Classe 1967, Marco Baracchino è nato e cresciuto a Livorno. Parallelamente agli studi inizia giovanissimo l’attività di musicista. Come chitarrista negli anni ha collaborato con importanti nomi del panorama Italiano e internazionale tra cui Roberto Kunstler (autore di Sergio Cammariere) Umberto Tozzi, Michele Zarrillo, Red Canzian (Pooh), Petra Magoni, Mario Reyes (Gipsy King), Karima Ammar (Sanremo 2009), Becucci (vincitore di Xfactor 2009), Francesco Nuti, Andrea Bocelli (sue le chitarre e il basso nella performance agli EMA 2015 – duetto Andrea Bocelli e Tory Kelly) e molti altri. Come compositore scrive alcune musiche per il dvd “Completamente spettinato” del comico Paolo Migone (oltre 60.000 copie vendute). Con “Cafè anime” di D. Torquati vince il premio come miglior colonna sonora al concorso nazionale televisivo per cortometraggi “Cortocircuito 2007”.

Pubblica a proprio nome il Cd “Nio Tio” nel quale è ospite Tommy Emmanuel, considerato uno dei migliori chitarristi del mondo. Scrive con Giovanni Nuti e arrangia la colonna sonora del film di Mario Canale “Francesco Nuti e vengo da lontano” presentato al festival del cinema di Roma nel 2010.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©