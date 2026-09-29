Giovedì 1° ottobre “Aperitivo in canile” alla Cuccia nel bosco

Durante la cerimonia, ai circa 170 volontari che ogni giorno mettono a disposizione tempo, affetto e competenze a servizio dei cani ospiti del canile saranno consegnati degli “Attestati di ringraziamento” per “la dedizione, la sensibilità e il prezioso contributo offerto”

Un pomeriggio per incontrarsi, condividere un momento conviviale e soprattutto ringraziare chi, ogni giorno, contribuisce al benessere dei cani ospitati. È questo lo spirito dell’“Aperitivo in canile”, in programma giovedì 1 ottobre, dalle ore 17 alle 18.30, al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e della vicesindaca Libera Camici.

Durante la cerimonia, ai circa 170 volontari che ogni giorno mettono a disposizione tempo, affetto e competenze a servizio dei cani ospiti del canile saranno consegnati degli “Attestati di ringraziamento” per “la dedizione, la sensibilità e il prezioso contributo offerto”.

L’appuntamento sarà anche un’occasione di incontro con le associazioni animaliste e con tutte le realtà che collaborano con la struttura. Una rete che rappresenta una componente fondamentale della vita del canile e che contribuisce quotidianamente al benessere degli animali, accompagnandoli nel loro percorso e favorendone le possibilità di adozione.

Nato nel 2020 con l’obiettivo di offrire una struttura moderna e orientata al benessere degli animali e della comunità, il canile municipale di Livorno “La Cuccia nel Bosco” ha progressivamente sviluppato un modello fondato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni, associazioni, volontari e professionisti.

Inserita nel verde di un bosco, la struttura vuole rappresentare per i cani un luogo di passaggio verso una nuova famiglia, nel quale gli animali vengono seguiti quotidianamente da operatori e volontari. Un ruolo importante è svolto anche dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa e con il professor Angelo Gazzano, insieme agli esperti ESCAC (istruttori cinofili), che seguono i percorsi adottivi e, quando necessario, quelli di recupero e riabilitazione comportamentale personalizzati. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita di ciascun animale e aumentarne le possibilità di adozione.

La collaborazione con l’Università consente inoltre di promuovere gratuitamente attività formative rivolte a cittadini, volontari e operatori. Chi desidera diventare volontario può farne richiesta: il Comune provvede alla formazione e alla copertura assicurativa, riconoscendo il volontariato come una risorsa preziosa per il benessere degli animali e per la vita della struttura.

Accanto ai volontari, il canile collabora con le associazioni animaliste del territorio, con le scuole e con i Comuni limitrofi, promuovendo anche attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Dall’apertura della struttura sono state 225 le adozioni, con un andamento in crescita nel corso del 2026.

“La Cuccia nel Bosco” dispone di 80 box, di cui 68 destinati al rifugio e 12 all’area sanitaria, aree per lo sgambamento quotidiano e due aree cinofile dedicate all’educazione e alla socializzazione. Nel bosco adiacente vengono inoltre organizzate passeggiate e attività all’aperto per i cani ospitati. La struttura è aperta al pubblico tutti i giorni, senza appuntamento, per conoscere gli animali ospitati e ricevere informazioni, e accoglie anche percorsi educativi rivolti alle scuole del territorio (gli orari di apertura sono pubblicati sulla pagina della rete civica dedicata al canile: https://www.comune.livorno.it/it/vivere/753392)

L’“Aperitivo in canile” sarà dunque un’occasione per incontrare e ringraziare le persone e le realtà che, attraverso una collaborazione quotidiana, contribuiscono a fare del canile comunale non soltanto un luogo di accoglienza per gli animali, ma anche uno spazio di partecipazione, formazione e cittadinanza attiva.

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