Giovedì 9 novembre una conferenza sul granchio blu al Museo del Mediterraneo

Giovedì 9 novembre, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza dedicata al granchio blu, grande protagonista delle cronache del 2023. Indicato come una gravissima minaccia per l’ambiente marino mediterraneo e per il settore della Pesca del nostro paese, i partecipanti potranno conoscere meglio le caratteristiche di questo crostaceo alloctono: come è giunto prima in Europa e poi in Italia, l’impatto che può avere sulla nostra biodiversità, in particolare sugli ambienti costieri e fluviali toscani. Ad illustrare gli studi che il Museo di Storia Naturale ha compiuto su questa specie sarà Marco Leone che si soffermerà, inoltre, sulle nuove frontiere nella difficile gestione di questo “invasore” a dieci zampe.

