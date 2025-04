Giovedì stand-up comedy in Fortezza Nuova con Chiara Becchimanzi

Successo e soddisfazione per la serie di eventi dedicati alla comicità organizzati da AltraScena in Fortezza Nuova. Si appresta a concludersi la buona abitudine alla risata che per quattro appuntamenti ha visto, nella Sala degli archi, l’avvicendarsi di comici in tour in tutta Italia, secondo le regole di questi particolari spettacoli che prevedono asta, microfono, nessun orpello scenico e una buona dose di irriverenza.

“Terapia di gruppo” è il titolo in programma nella rassegna di stand-up che vede come protagonista Chiara Becchimanzi, giovedì 17 aprile alle 21.

SINOSSI – Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, all in – potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso. Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice, autrice, regista, stand up comédienne, traslochi, sgomberi, l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche)… e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente.

BIOGRAFIA – Chiara Becchimanzi – attrice, regista, autrice e stand up comédienne, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada e attivista culturale – ha scritto, diretto e interpretato spettacoli come “Principesse e Sfumature” (Eccellenza Creativa del Lazio 2018), “Precario Diario” e “Terapia di Gruppo”, un format interattivo portato in tour in tutta Italia. Volto noto di programmi comici Rai (Battute?) e Comedy Central (Stand Up Comedy, Comedians Solve World Problems), ha lavorato come autrice per Cinzia Leone e le Karma B, oltre a collaborare con Banijay per Boomerissima. Laureata in Scienze umanistiche e diplomata all’Accademia internazionale di teatro, ha pubblicato il romanzo comico-erotico “A ciascuna il suo” (2019), da cui è stato tratto un podcast tra i più ascoltati del 2020.

Stand-up comedy in Fortezza Nuova

17 aprile h 21.00 Chiara Becchimanzi

Biglietti diyticket.it: https://www.diyticket.it/events/teatro/20541/chiara-becchimanzi-terapia-di-gruppo

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/532162463021697/

Poster: https://shorturl.at/dijPl

Info: [email protected]

