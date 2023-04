Giovedì via alla Megik Jazz Session

Giovedì 13 aprile per la JAM Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, a Livorno, al Megik Cult, Scali delle Cantine, 3, alle ore 21.30, per la MEGIK JAZZ SESSION in concerto con Piergiorgio Piras, chitarra, Federico Monzani, piano, Alessandro Buonamini, contrabbasso, Pietro Bertucci, batteria.

Info: 339 534 1851 – email: [email protected] .

