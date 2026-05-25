Giro Cacciucco 2026: record di presenze e spettacolare Cacciucco Party

Si è conclusa con uno straordinario successo e una massiccia partecipazione di sportivi la quinta edizione del Giro Cacciucco, l' evento dedicato al cicloturismo che ha animato il lungomare e le colline di Livorno nella giornata di domenica 24 maggio

Si è conclusa con uno straordinario successo e una massiccia partecipazione di sportivi la quinta edizione del Giro Cacciucco, l’ evento dedicato al cicloturismo che ha animato il lungomare e le colline di Livorno nella giornata di domenica 24 maggio.

La manifestazione, organizzata dall’ A.s.d. Giro Cacciucco In bike Livorno in stretta collaborazione con il Comune di Livorno, Confesercenti e Uisp, ha superato ogni aspettativa della vigilia, registrando il record assoluto di 241 iscritti.

L’evento ha visto al via un nutrito gruppo di bambini dell’associazione Mammoli bike, confermando il forte valore sociale ed educativo dello sport per il territorio. A seguire i partecipanti dei percorsi Mtb e Gravel.

Presente alla partenza l’assessore del Comune di Livorno con delega al turismo Rocco Garufo.

L’evento ha avuto inizio e fine dalla Rotonda di Ardenza dove i partecipanti hanno apprezzato il Cacciucco Party offerto dall’organizzazione.

“Siamo entusiasti della risposta e del calore dimostrati dagli appassionati arrivati a Livorno anche da fuori regione”, ha dichiarato Sergio Cardosi, Direttore dell’evento “Questo straordinario successo ripaga i mesi di duro lavoro e dimostra come la nostra comunità creda fermamente nella crescita del cicloturismo sul territorio di Livorno. Un ringraziamento speciale va ai soci volontari, al Comune di Livorno e ai partner commerciali che hanno reso possibile tutto questo” .

Oltre al successo prettamente sportivo, la manifestazione ha generato un importante indotto turistico ed economico per la città di Livorno.

Visto il traguardo raggiunto quest’anno, il comitato organizzatore ha già confermato l’intenzione di mettersi al lavoro per l’edizione 2027, con l’obiettivo di aumentare il numero di partecipanti.

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