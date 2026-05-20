Giro Cacciucco, quinta edizione: “Livorno si scopre pedalando e mangiando il suo piatto simbolo”

Domenica 24 maggio torna la manifestazione cicloturistica organizzata dall’A.S.D. Giro Cacciucco In Bike Livorno. Cinque percorsi tra colline e mare, ristori panoramici e il “Cacciucco Party” finale alla Rotonda di Ardenza. Garufo: “Sport, turismo e identità cittadina in un’unica iniziativa”

di Giacomo Niccolini

Domenica 24 maggio torna la manifestazione cicloturistica organizzata dall’A.S.D. Giro Cacciucco In Bike Livorno. Cinque percorsi tra colline e mare, ristori panoramici e il “Cacciucco Party” finale alla Rotonda di Ardenza. Garufo: “Sport, turismo e identità cittadina in un’unica iniziativa”

L’amore per Livorno, la voglia di valorizzarne il territorio e una bicicletta come mezzo per rallentare, guardarsi intorno e riscoprire scorci spesso dimenticati. È questa l’anima del Giro Cacciucco, la manifestazione cicloturistica non competitiva che domenica 24 maggio taglierà il traguardo della quinta edizione con partenza e arrivo alla Rotonda di Ardenza.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Giro Cacciucco In Bike Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno, Confesercenti e Uisp, è stato presentato questa mattina in municipio alla presenza dell’assessore al turismo sostenibile Rocco Garufo, di Iacopo Simoncini di Confesercenti, del presidente dell’associazione Salvatore Errica, del vicepresidente Cristian Agostinelli e di Mario Lupi del comitato tecnico scientifico della Biennale del Mare.

Cinque i percorsi previsti per questa edizione: il “Giro Cacciucchino” da 30 chilometri, due tracciati mountain bike da 40 e 50 chilometri e due percorsi Gravel da 70 e 80 chilometri, novità introdotta quest’anno per intercettare una disciplina sempre più diffusa nel mondo del cicloturismo. Tutti i tracciati attraverseranno alcuni dei punti più suggestivi delle colline livornesi, dal Santuario di Montenero alla Valle del Chioma passando per il percorso del Pellegrino e il monumento al Partigiano.

“Questa non è una semplice pedalata – ha spiegato Iacopo Simoncini – ma una valorizzazione di Livorno attraverso il territorio. Ho constatato subito l’amore e la passione che queste persone mettono nel progetto. Fanno conoscere luoghi che magari anche noi livornesi, presi dalla velocità della vita quotidiana, finiamo per non vedere più”.

Sulla stessa linea anche il presidente Salvatore Errica, che ha ripercorso la nascita dell’iniziativa: “Siamo partiti quasi per gioco, ritrovandoci da amici d’infanzia diventati ormai ‘bimbi grandi’ a portare le persone sulle nostre colline. Oggi siamo arrivati alla quinta edizione e stiamo vedendo un afflusso importante di partecipanti, anche da fuori regione. È un’attività di cicloturismo aperta a tutti, che unisce natura, mare ed eccellenze culinarie”.

Quasi raggiunta quota 200 iscritti, con arrivi previsti anche da Emilia Romagna e altre regioni italiane. Le iscrizioni restano aperte online sulla piattaforma Endu e direttamente al villaggio allestito alla Rotonda di Ardenza.

Molto sentito l’intervento del vicepresidente Cristian Agostinelli, che ha spiegato anche il significato simbolico del nome scelto dall’associazione: “Il cacciucco è una zuppa composta da ingredienti diversi e noi abbiamo trasferito questo concetto all’interno del gruppo: persone di ogni età e livello atletico unite dalla voglia di stare insieme e vivere il territorio. Le colline livornesi hanno qualcosa di unico, quella vista sul mare che le distingue da qualsiasi altro posto”.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di creare un legame sempre più forte tra sport, turismo e mobilità lenta. “Questi percorsi – ha aggiunto Agostinelli – possono essere praticati tutto l’anno. La nostra volontà è creare una sinergia con il turismo, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere Livorno non solo dal mare ma anche pedalando sulle colline, per poi magari concludere la giornata a tavola”.

Un concetto ripreso anche da Mario Lupi, che ha inserito il Giro Cacciucco all’interno di una visione più ampia legata ai cammini e alle greenways: “Livorno ha un sistema di percorsi straordinario che va messo a regime. Questa iniziativa si inserisce perfettamente in quel modello di turismo sostenibile che produce economia e valorizza il territorio”.

In chiusura l’assessore Rocco Garufo ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per la promozione della città: “Questo progetto ha partecipato e vinto il bando turismo del Comune perché rappresenta perfettamente le linee di sviluppo che stiamo portando avanti. Livorno città di mare significa anche enogastronomia, percorsi, identità e mobilità sostenibile. C’è chi sottovaluta il turismo gastronomico, ma in Italia vale oltre 40 miliardi di euro l’anno. Eventi come questo dimostrano quanto siano importanti le iniziative che partono dal basso”.

La quota di partecipazione sarà di 30 euro, gratuita invece per gli under 18. Compresi nel pacco evento ci saranno borraccia, prodotti alimentari, gadget ufficiali e la maglia della manifestazione. Lungo i percorsi saranno presenti punti ristoro con acqua, frutta e snack. È possibile iscriversi online sulla piattaforma Endu https://join.endu.net/entry?edition=102773

E naturalmente, al termine della pedalata, spazio al protagonista assoluto: il cacciucco. Dalle 12.30 nella pineta della Rotonda andrà infatti in scena il “Cacciucco Party” finale riservato ai partecipanti, con degustazione preparata dal ristorante Porto di Mare.

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