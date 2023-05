Girogustando, giovedì 11 maggio evento a Bibbona

L'evento di giovedì 11 maggio in programma all’Aioncino è reso possibile da Confesercenti Livorno nell'ambito della rassegna Girogustando che propone in giro per la Toscana e non incontri-evento tra due chef

Una Locanda immersa nel verde, un casolare incorniciato da vigneti, cipressi, uliveti, lungo la Strada del Vino Costa degli Etruschi, nel comune di Bibbona. E’ l’Aioncino, lo scenario prescelto per la prima volta dei menu a 4 mani in provincia di Livorno nell’ambito della rassegna Girogustando che, dal 2002, propone in giro per la Toscana e non incontri-evento tra due chefs che per l’occasione presentano al pubblico inediti menù frutto delle rispettive esperienze ed eccellenze dei territori di provenienza, nel piatto così come nel bicchiere. Un evento, quello in programma la prossima settimana, reso possibile da Confesercenti Livorno che, grazie a Vetrina Toscana (il progetto finanziato da regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che punta a sostenere, valorizzare e promuovere l’eccellenza enogastronomica e le imprese che se ne fanno promotrici), ha portato per la prima volta anche qui un appuntamento del progetto ultraventennale e che, anche per questo 2023, ha in calendario un corposo programma di appuntamenti che sarà presentato il 9 maggio a livello regionale; dettagli, video ed approfondimenti anche sulle edizioni precedenti sono disponibili sul canale youtube dedicato girogustandotv.

Per il debutto nel nostro territorio provinciale, nella serata di giovedì 11 maggio a partire dalle 19.30, la Locanda dell’Aioncino ospiterà il ristorante Gallo nero di Siena. In cucina, a fare gli onori di casa Bajram Smoqi, giovane chef dotato di creatività ed in continua ricerca e selezione di materie prime; al suo fianco, in qualità di ospite, ci sarà Mirco Alliati, cuoco del locale senese Il Gallo Nero a pochi passi da piazza del Campo. Nel menu a 4 mani di questo primo evento nel territorio della provincia di Livorno spiccheranno prodotti stagionali locali ed alcuni presidi riconosciuti da Slow Food come il carciofo violetto della Val di Cornia, tutelato dall’apposita Comunità del carciofo violetto della Val di Cornia facente capo proprio a Slow Costa degli Etruschi; la ricotta del caseificio Fratelli Rossi e la farina del Mulino le Pietre.

Da segnalare, grazie al lavoro del Consorzio delle Strade del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, l’eccezionale presenza alla cena della Tenuta Biserno che accompagnerà, con una selezione di propri vini, i piatti del menù a quattro mani che vede, tra le altre portate, un “Uovo 63” (Uovo CBT, spuma di patate, carciofo violetto della Val di Cornia, chips di pancetta), il “Risotto alle fave, caprino del Chianti azienda agricola Apicorno, ribes e menta”, il “Cervo nel bosco” (controfiletto di cervo, purea di patate, cipolle borettane in agrodolce e riduzione all’Insoglio), il delizioso cioccolatino Balino ed i liquori della Premiata Fabbrica di Liquori Emilio Borsi di Castagneto Carducci (menù completo su https://www.girogustando.tv/it/eventi/2023/giovedi-11-maggio/) .

Seguiranno il servizio della cena, con la loro impeccabile professionalità, i sommelier di Fisar Livorno e Fisar Le due Valli. Per prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, si prega di contattare direttamente la struttura Locanda dell’Aioncino al 345.336 1470

