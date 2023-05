Girogustando, successo per la prima tappa a Bibbona

Alla Locanda dell’Aioncino di via Bolgherese a Bibbona il primo evento della rassegna enogastronomica promossa da Confesercenti-Vetrina Toscana. Annalisa Coli, coordinatrice del progetto: “Il nostro obiettivo è incrociare le esperienze e le tradizioni culinarie della Toscana che, oltre alle bellezze paesaggistiche, artistiche e storiche, vanta un grande patrimonio di gusti e di sapori”

Si è svolta giovedì 11 maggio alla Locanda dell’Aioncino di via Bolgherese a Bibbona, la prima tappa livornese di “GiroGustando”, rassegna enogastronomica promossa da Confesercenti-Vetrina Toscana. “Il nostro obiettivo è incrociare le esperienze e le tradizioni culinarie della Toscana che, oltre alle bellezze paesaggistiche, artistiche e storiche, vanta un grande patrimonio di gusti e di sapori”, ha detto Annalisa Coli, coordinatrice del progetto Confesercenti-Vetrina Toscana di Livorno e della serata all’Aioncino.

Si è trattato di una cena a cui hanno preso parte circa sessanta persone. Bajram Smoqi (cuoco della Locanda dell’Aioncino) e Mirko Allanti (cuoco del ristorante Gallo Nero di Siena) hanno cucinato a quattro mani, proponendo pietanze di altissimo livello accompagnate dai vini della Tenuta di Biserno, in un gemellaggio gastronomico che ha deliziato i palati dei commensali. Ogni piatto, dall’antipasto al dolce, è stato servito due volte, per un viaggio nel gusto all’insegna della collaborazione e privo di ogni intento competitivo.

Tra una pietanza e l’altra hanno preso la parola alcuni degli intervenuti: Giovanbattista Russo (tra i proprietari del ristorante Gallo Nero), Massimo Bibbiani della Condotta Slow Food, Mario Della Serra (che ha illustrato i vini della Tenuta di Biserno), Giancarlo Certini (produttore del cioccolatino al nocino Chateau Balthazar). Oltre a loro, è intervenuto Umberto Mannoni, patron dell’Aioncino, il quale ha ricordato il valore della serata, sottolineando che “la squadra si è preparata al meglio con i due chef che hanno lavorato in armonia. Il nostro cuoco, Bajram Smoqi, lavora con entusiasmo, al pari del collega Mirko Allanti del Gallo Nero, ristorante di prim’ordine”. Piermario Meletti Cavallari, presidente del Consorzio Strade del Vino e dell’Olio della Costa degli Etruschi, si è soffermato sul concetto che ogni campanilismo, in Toscana, va superato: “Il turismo – ha detto – non può risentire dei confini comunali e provinciali. Per questo l’idea di collegare i territori in maniera diversa è vincente”. Infine il sindaco, Massimo Fedeli, è intervenuto per sottolineare quanto iniziative del genere producano benefici al turismo, soprattutto per un Comune come Bibbona che ha 34 dipendenti, 3200 abitanti ma che l’anno scorso ha registrato un milione e 200.000 presenze.

I sommelier della Fisar hanno somministrato i vini, tutti dell’azienda di Biserno: il vermentino Occhione fresco e di grande beva, il rosato Sof pieno di sapore e il Pino di Biserno, un grande rosso complesso ma setoso, nella più schietta tradizione bolgherese. Il Liquore del Pastore, della premiata fabbrica Borsi di Castagneto Carducci, ha accompagnato i dolci. Un applauso collettivo ai due cuochi, protagonisti di una cena di grande livello, ha concluso la serata. Lo staff dell’Aioncino sarà impegnato il 5 dicembre nella seconda tappa del 2023, presso la Drogheria Franci di Montalcino. La condotta Slow Food ha fornito alcune materie prime: farina macinata a pietra de “La Sterpaia” di Venturina; carciofo violetto della Val di Cornia; ricotta di pecora di razza massetana del caseificio Fratelli Rossi di Rosignano Marittimo.

Condividi: