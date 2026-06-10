Giunca e Dark Lighthouse alle Botteghe 2.0: una serata tra cantautorato e rock nel cuore della Venezia

La musica come compagna di vita. Potrebbe essere questo il filo conduttore della serata in programma giovedì 11 giugno alle ore 21.30 alle Botteghe 2.0, il locale di piazza dei Domenicani 20, nel cuore del quartiere Venezia.

In pochi mesi il locale è diventato uno dei principali punti di riferimento della scena musicale cittadina, affiancando all’offerta gastronomica legata alla tradizione livornese una programmazione artistica di qualità. Merito anche del lavoro dell’ data-start=”874″ data-end=”903″>associazione Claps Eventi, guidata da Vanessa Barbato, che sta portando sul palco delle Botteghe 2.0 artisti spesso difficili da vedere nei locali livornesi, sia per esigenze logistiche che per i costi delle produzioni.

Protagonista della serata sarà il cantautore milanese Giunca, artista che ha iniziato il proprio percorso musicale alla fine degli anni Settanta esibendosi nei locali di Milano accompagnato dalla chitarra. Nel corso degli anni ha sviluppato uno stile personale, alternando voce, chitarra e pianoforte e proponendo un repertorio che spazia tra brani originali e richiami alla grande tradizione milanese. Non mancano infatti omaggi a maestri del calibro di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, che talvolta tornano nei suoi concerti su richiesta del pubblico.

A seguire saliranno sul palco i Dark Lighthouse, formazione nata nel 2025 e composta da musicisti con una lunga esperienza maturata in precedenti progetti. La band è formata da Paolo Albanese (tastiere e synth guitar), Juri Filippi (chitarra), Lorenzo Ghignoli (basso) e Pierluigi Sirigatti (batteria).

Il gruppo propone un repertorio che attraversa il rock e l’hard rock degli anni Ottanta e Novanta, con incursioni nel mondo metal, offrendo uno spettacolo energico e coinvolgente.

Per l’occasione sarà possibile cenare dalle ore 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 346 6217884.

I prossimi appuntamenti

La programmazione musicale delle Botteghe 2.0 proseguirà con altri eventi di rilievo:

Venerdì 19 giugno spazio ai Magic Mush , giovane band livornese considerata una delle rivelazioni del momento grazie a un sound che unisce pop e rock. In apertura si esibiranno i Phera & Gentlemen .

spazio ai , giovane band livornese considerata una delle rivelazioni del momento grazie a un sound che unisce pop e rock. In apertura si esibiranno i . Venerdì 29 giugno arriverà invece a Livorno il bluesman statunitense Jaime Dolce, accompagnato dalla sua band, per una serata dedicata alle sonorità blues d’oltreoceano.

Un calendario che conferma la vocazione delle Botteghe 2.0 a essere sempre più un punto d’incontro tra musica dal vivo, cultura e buona cucina nel cuore della Venezia.

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