Gli alunni delle Lambruschini ai 4 Mori. Sul palco pace, fratellanza e amore

Venerdì 22 dicembre alle 15 nella bella cornice del Teatro 4 Mori di Livorno, la scuola primaria Lambruschini appartenente all’Istituto Comprensivo Bartolena, ha il piacere di salutare le famiglie con una rappresentazione teatrale fatta di storie, racconti e musiche ispirate al tema della pace, della fratellanza e dell’amore.

Questo lavoro nasce da un percorso corale e strumentale che la scuola ha programmato all’interno di un macro-progetto di plesso nel pieno rispetto degli obiettivi formativi dell’istituto attraverso le risorse e le competenze interne, un arricchimento dell’offerta formativa didattica che tende a utilizzare un linguaggio, soprattutto quello musicale come strumento di inclusione e riflessione.

Un questo periodo storico in cui si parla di educazione alle emozioni, scegliere di fare un’esperienza collettiva teatrale e non individuale rappresenta senza dubbio un punto di forza nel percorso educativo: il teatro attiva le relazioni tra le persone e migliora la conoscenza reciproca e sviluppa un’educazione all’affettività.

Durante questi primi mesi di lezioni la scuola ha creato momenti di laboratorio musico-teatrale per bambini e bambine che hanno permesso una conoscenza approfondita delle relazioni e hanno rafforzato la consapevolezza di quel che si agisce.

Con il teatro migliora la comunicazione, l’esposizione e l’espressività. Grazie al teatro, i bambini imparano a raccontarsi e a condividere, dunque anche l’elemento di cooperazione e collaborazione risulta fondamentale.

