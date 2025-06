Gli Anni al Frankie Pub

Dove tutto è iniziato. Il gruppo livornese Gli Anni suonerà, il 19 giugno, a partire dalle 20, nel luogo in cui il gruppo prese vita, in forma di duo, ovvero al Frankie Pub. Era il 2022 quando il titolare del pub di via de Larderel, Luca Fantelli, chiamò Cristiano Sbolci, attuale cantante e chitarrista del gruppo, a esibirsi in una serata di inediti firmati dallo stesso Sbolci che, per motivi contrattuali, non poté accettare. Sbolci, che in quel momento si trovava con il maestro Alessio Masoni, attuale chitarrista del gruppo, propose, sotto il suggerimento dello stesso Masoni, una serata di cover italiane. Fantelli, conosciuto come “Fante”, rimase entusiasta della controproposta e la serata di cover ebbe un gran successo. Il gruppo, con l’attuale formazione a cinque, porterà al Frankie Pub un repertorio di musica italiana, spaziando lungo un arco temporale che parte dagli anni Sessanta – Settanta e arriva fino ai giorni nostri, toccando brani di artisti come Celentano e i Giganti, Equipe84 e Battisti, Mannarino e Cremonini, Baustelle e l’intramontabile Vasco Rossi. Una serata che promette di far cantare e ballare, che chiama a raccolta i frequentatori del Frankie Pub, più in generale il pubblico livornese. “Siamo molto emozionati – spiega Alessio Masoni – di tornare nel luogo in cui siamo nati, dove tutto è partito, dove ci siamo formati: tornare al Frankie Pub che, per noi, rappresenta casa”. Il gruppo, che da duo si amplia a cinque elementi nell’agosto dello scorso anno, si compone di: Cristiano Sbolci alla voce e alle chitarre, il maestro Alessio Masoni alle chitarre e ai cori, Moreno Vivaldi alla batteria e alle percussioni, Francesco Carone alle tastiere e al pianoforte, Samuele Pirone al basso e ai cori. La scaletta, oltre ai classici della musica italiana, propone hit di successo, da Jovanotti ai Velvet. Gli Anni, come di consueto, suoneranno con l’immancabile look che richiamo lo stile anni Settanta, con i pantaloni a zampa di elefante e l’inconfondibile glamour rock.

