Gli appuntamenti di Io vado a Orciano

L’Associazione Pro Loco di Orciano Pisano è pronta ad accogliere ben 6 gruppi al suo Festival al Campo Sportivo di Orciano Pisano più 3 dj. La partenza scoppiettante Venerdì 19 luglio sarà nel nome di Ruggero De I Timidi, Ruggero è il cantante da night che mancava in questi anni, un cocktail perfetto che mescola modernità e vintage. Con le sue canzoni Ruggero affronta tematiche che gli altri cantanti non hanno il coraggio di affrontare, sia in amore che nella vita di tutti i giorni, canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate veri e propri inni. Apriranno il festival nell’area aperitivo gli Steenfies, giovanissima band pop – rock livornese nella sua formazione in duo. La serata non finirà con Ruggero De I Timidi, sarà presente il Dj Set di Dome la Muerte, per un fine serata all’insegna del Rock dalle 23.30.

Sabato 20 a salire sul palco di Orciano sarà la “Rino Gaetano Band”, il tributo ufficiale, la tribute band gestita accuratamente da Anna Gaetano, sorella del cantautore, presenta i più grandi successi di un artista da sempre fuori dagli schemi e, oggi, più attuale, amato e seguito che mai. Nell’area aperitivo a partire dalle 19.30 circa ci accompagneranno Luca Guidi e Francesco “Blues” Luongo ci porteranno in una dimensione molto profonda della canzone raccontandoci cantautori e autori principalmente della tradizione italiana e narrandoci alcune tra le più belle composizioni di Guidi e dei suoi ultimi lavori da solista seguirà dj set fino a tarda notte con Marta Vagante (Dj set 70-80-90) e dj Fi Pi Li (Techno – House). Chiuderanno “Io Vado a Orciano” domenica 21 luglio, i Surealistas, con origini in Argentina, Italia, Regno Unito e Bosnia, il ritmo collettivo dei Surealistas include atmosfere afroamericane, cumbia, son, MPB e sonorità tropicali, senza dimenticare rock, psichedelia, cantautorato e letteratura. Sono una vera band “senza leader” – basata su un’idea di cerchio, che racchiude e comprende una gamma di idee, voci e colori. All’aperitivo Eleonora Vecchio e Fabrizio Brilli, Eleonora, cantante poliedrica dalla voce black, insegnante di canto e vocal coach, attiva da ormai più di 20 anni nel panorama musicale italiano ed europeo (ha rappresentato l’Italia all’estero in Festival Internazionali dal 2016 al 2018)

Fabrizio, chitarrista raffinato e dagli arrangiamenti ricercati, insegnante e arrangiatore ed ex membro della storica Band di Bobo Rondelli “Ottavo padiglione”.

Una manifestazione da sempre dedita alla beneficenza, per aiutare l’A.G.B.A.L.T (Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore) onlus di Pisa, nei loro progetti “L’isola dei Girasoli” e il “Villaggio del Sorriso”, entrambe queste strutture permettono di accogliere in maniera adeguata i bambini, e le loro famiglie, che giungono a Pisa per essere sottoposti a terapie oncologiche od al trapianto di midollo osseo; accoglierli in una struttura pensata e sin dall’inizio progettata per loro e per le loro del tutto peculiari necessità in quelle particolari circostanze. Questo per rendere meno traumatico il periodo delicato che i bambini devono attraversare. Grazie al contribuito e alla presenza di numerosissime persone, nel corso degli anni “Io vado a Orciano” è riuscita a donare 56.000€ in 13 anni, cifre importanti, se si pensa che nel comune di Orciano Pisano gravitano appena 600 abitanti. Ed inoltre due edizioni fa in seguito all’alluvione che ha colpito la città di Livorno, l’associazione Pro Loco di Orciano ha deciso di donare ulteriori 1000€ al Circolo di Collinaia per l’acquisto di materiale edile per la ricostruzione degli edifici. Tutto questo è possibile ovviamente grazie alla presenza di un ristorante coperto molto ampio, con prodotti locali e genuini, da quest’anno saranno nuovamente presente anche i nostri panini. Per il festival non occorre alcun biglietto, gli spettacoli sono tutti gratuiti, filosofia adottata da sempre dagli organizzatori, per poter permettere a chiunque di assistere agli spettacoli senza alcun costo. Insomma, tre giorni da non perdere. Tre giorni di festa, soprattutto per regalare un sorriso ed aiutare gli altri. Insieme.

