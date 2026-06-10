Gli arpisti Lisetta Rossi e Duccio Lombardi protagonisti a “Suoni Inauditi”

Prosegue giovedì 11 giugno alle 18, presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, la XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea curata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon.

Il quarto appuntamento del cartellone vedrà protagonisti gli arpisti Lisetta Rossi e Duccio Lombardi, interpreti di un programma che attraversa oltre due secoli di musica, mettendo in luce le straordinarie potenzialità timbriche ed espressive dell’arpa, sia nella dimensione solistica che in quella cameristica.

La serata si aprirà con Chanson dans la nuit (1927) di Carlos Salzedo, figura centrale nella storia dell’arpa del Novecento, per proseguire con i Quatre préludes op. 16 (1921) di Marcel Tournier, tra i principali artefici del rinnovamento del repertorio arpistico francese.

Il programma includerà inoltre il Duo per un’arpa a quattro mani op. 12 (1801) di Marie-Martin Marcel Marin, rara testimonianza del repertorio ottocentesco per lo strumento, Le jardin des paons (1993) e Parvis, Cortège et danse (1974) di Bernard Andrés, l’Allegro vivace per due arpe op. 75 n. 2 (1969) di Marius Flothuis, gli Estudos para Harpa (1998) di Clotilde Rosa e la celebre Scintillation (1936) di Salzedo.

Il concerto offrirà al pubblico un percorso musicale ricco di suggestioni, nel quale la tradizione si intreccia con la contemporaneità attraverso linguaggi e scritture differenti, accomunati dalla ricerca sonora e dalla valorizzazione delle possibilità espressive dell’arpa.

La XIV edizione di Suoni Inauditi è promossa dal Conservatorio Mascagni anche grazie al contributo di Unicoop Firenze, che sostiene la realizzazione della rassegna e il suo percorso di diffusione della cultura musicale contemporanea sul territorio.

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