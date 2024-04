Gli attori della Mayor Von Frinzius al Parco Levante

Domenica 28 aprile alcuni attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, compagnia teatrale formata da attori con disabilità e non, invaderanno il Parco Levante, protagonisti indiscussi della nuova ed importante campagna pubblicitaria del centro commerciale.

I clienti curiosi potranno vedere dal vivo il servizio fotografico che prevede l’incontro a coppie degli attori, incontro che avverrà proprio tra gli scaffali del centro.

La campagna “Uniti e diversi”, ideata dal regista Lamberto Giannini, vedrà dunque volti e sguardi incontrarsi tra loro per porre l’accento sulla ricchezza della diversità in maniera originale ed unica.

A quasi un mese dalla prima di “Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi”, ultimo spettacolo firmato MVF che andrà in scena sul palco del Teatro Goldoni il 30 e 31 maggio alle ore 21.00 la Mayor Von Frinzius non si esime dal partecipare a nuovi ed entusiasmanti progetti come questa campagna, sempre pronta a mettersi in gioco e rinnovarsi continuamente.

