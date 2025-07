Gli eventi della settimana in Fortezza Vecchia

Settimana di grandi eventi in Fortezza Vecchia per la stagione curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti

Settimana di grandi eventi in Fortezza Vecchia per la stagione curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti. Si comincia con l’energia del gospel dei “Joyful” (domenica) per passare alla carismatica presenza di Michele Placido che accompagna il suo film “Eterna Visione” sulla vita di Pirandello (lunedì). Ma anche gli omaggi a Ennio Morricone (di Opera e Concerti) e a Tina Turner (di Studio 11), tanto jazz e pure il vernacolo d’autore con la commedia di Consalvo Noberini “Core Amaranto”. Ecco la settimana nel dettaglio. Domenica 13 luglio, ore 21.30: SING ON! con “The Joyful Gospel Ensemble”. Con i suoi 60 coristi e la potenza dei suoi cantanti solisti, The Joyful Gospel tornano in Fortezza Vecchia, diretti da Riccardo Pagni, con uno spettacolo trascinante, un vero concentrato di energia a forte carica emotiva. Il repertorio dei Joyful offre momenti musicali legati al gospel contemporaneo con una rilettura della musica nera americana, tra ballate struggenti e brani ritmici, con varie incursioni in altri ambiti musicali. Nel loro repertorio, i Brooklyn Tabernacle Choir, Michael Jackson, Beatles, Tina Turner, Elton John, Coldplay, Joe Cocker, Rod Stewart, Rem e molti altri. Ingresso libero.

Lunedì 14, ore 21: Michele Placido presenta “Eterno Visionario”. La superstar internazionale Michele Placido, attore e regista, pilastro della storia del cinema italiano e non solo, introduce il suo film del 2024 “Eterno Visionario” sulla vita privata di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi. Il titolo fa parte di “Sguardi in Fortezza”, la rassegna di cinema d’essai della Fortezza Vecchia, curata da Kinoglaz, Nido del Cuculo e Menicagli Pianoforti. Ingresso costa 7 euro e comprende una consumazione al Fortezza Bar della Quadratura dei Pisani.

Martedì 15, ore 21.30: “Opera e Concerti” presenta “5 anni senza Ennio – Omaggio a Ennio Morricone”. L’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart” diretta dal maestro Gianmaria Fantato Pontini suona le partiture più celebri dei film musicati dal genio di Ennio Morricone. Posto unico 15 euro intero, 10 euro ridotto.

Mercoledì 16, ore 21.30: Daniele Gorgone Trio & Friends per “Jazz Meets”. Trio con Daniele Gorgone (pianoforte), Nino Pellegrini (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria). Trio nato dalla pluriennale collaborazione tra il pianista Gorgone e la ritmica composta dai veterani del jazz italiano Nino Pellegrini e Giovanni Paolo Liguori. In programma, standard jazz rivistati e brani originali di Gorgone. Durante la serata interverranno ospiti musicali “a sorpresa”. Ingresso, 7 euro.

Giovedì 17, ore 21.30: “Acid Queen – Tributo a Tina Turner”. L’energia, la potenza e l’indomabile spirito della regina del rock rivivono nello show tributo “Acid Queen” dedicato a Tina Turner. La nuova produzione di Studio 11 è un intenso viaggio nella carriera della Turner dagli esordi in coppia con Ike negli anni Sessanta fino alla sua rinascita da solista che l’ha resa “The Best” della musica mondiale. Ad interpretare l’artista, la performer Celeste Distefano, già protagonista di “Disco Mania” coi Gary Baldi Bros. Insieme a lei una big band di dieci elementi. Biglietti su TicketOne da 23 euro.

Venerdì 18, a mezzanotte: “Studio 2”, quando la Fortezza Vecchia si trasforma nella discoteca a cielo aperto più suggestiva della costa Toscana.

Sabato 19, ore 21.30: La compagnia del Terzo Piano presenta “Core Amaranto” di Consalvo Noberini, il grande vernacolo d’autore diretto da Marco Chiappini. Uno scoppiettante racconto in un livornese che mescola la tifoseria amaranto a momenti di irresistibile comicità. In una famiglia popolare di Livorno convivono una nonna ultras che divide il tifo con il figlio, una nuora sottomessa e amante delle telenovelas, suo fratello alle prese con l´ipocondria, mentre la bimba di casa ha una relazione sentimentale con un ragazzo fiorentino col babbo “nostalgico”. In più, “guai a toccà il vessillo amaranto”. Posto unico 10 euro. Da mezzanotte all’alba, “Deep Love Factory”, il club dance più esclusivo della città.

