Gli eventi di Natale ad Antignano

L'intero "paese" è stato coinvolto nell’ideazione del programma di eventi: dal culturale, al ricreativo, dalla solidarietà alle occasioni per acquisti e regali

Tanti eventi di genere diverso caratterizzano i festeggiamenti per le prossime festività natalizie ad Antignano: dal culturale, al ricreativo, dalla solidarietà alle occasioni per acquisti e regali. Cominceranno sabato 9 dicembre al moletto di Antignano con un concerto di band giovanili e poi il 13 con la festa per Santa Lucia, patrona di Antignano, per concludersi il 6 gennaio con la festa della befana. Ma la giornata clou sarà sabato 16 dicembre per tutto il giorno. La cifra è sempre la stessa, quella che ha caratterizzato anche la Festa della scorsa estate. L’intero paese è stato coinvolto nell’ideazione del programma e nella sua realizzazione: la parrocchia di Santa Lucia, la Misericordia di Antignano, i commercianti, i giovani artisti, alle Associazioni di solidarietà presenti, tutti coloro che hanno deciso di dare una mano, i Vigili del Fuoco che hanno subito risposto all’invito ad essere e soprattutto l’Amministrazione comunale che, condividendo lo spirito e l’impostazione data dall’Associazione Vivi Antignano alla festa, ha sostenuto l’iniziativa in modo significativo ed importante. In una parola una comunità che si ritrova.

