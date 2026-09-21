Gli incontri della Biblioteca Vespucci-Colombo. Luca Tarenzi presenta L’ora dei Dannati

Venerdì 25 settembre, alle ore 18.00, presso l'aula magna della sede di Piazza Vigo, proseguono gli incontri a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo”. Luca Tarenzi presenterà la sua trilogia fantasy “L’ora dei Dannati”

Venerdì 25 settembre, alle ore 18.00, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, proseguono gli incontri a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”. Luca Tarenzi presenterà la sua trilogia fantasy “L’ora dei Dannati” (Giunti Editore) dialogando con Enrico Pompeo, insegnante, regista e attore teatrale.

L’evento, a ingresso libero e rivolto a tutta la cittadinanza, rientra nel progetto “La Biblioteca va in città” ed è realizzato grazie al finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura e in collaborazione con il “Deep Festival” e la Libreria Mondadori di Livorno.

L’ora dei dannati è una trilogia ambientata nell’inferno e nel purgatorio e nel paradiso dantesco: un thriller carcerario dal ritmo serratissimo, dove l’Inferno dantesco è rappresentato come un terribile universo concentrazionario, un carcere eterno e durissimo dal quale i dannati cercano di fuggire con una determinazione implacabile. I protagonisti sono gli antieroi dell’Inferno dantesco, figure potenti e spietate come il Conte Ugolino, Filippo Argenti e Brertran de Bornil, pronti a seguire il piano di evasione escogitato da Pier della Vigna. E trovano in Virgilio un alleato: lui stesso deve riuscire a fuggire dall’Inferno, nel quale è rimasto imprigionato, tormentato dagli Spezzati, angeli caduti violenti e spietati. Un’avventura ricca di colpi di scena, di combattimenti, di alleanze inaspettate e tradimenti continui, dalla prima all’ultima pagina.

Luca Tarenzi ha conseguito la laurea in Storia delle Religioni e lavora per vari editori come traduttore, editor e consulente. Ha esordito nel 2006 con il romanzo (urban fantasy) Pentar – Il patto degli dei, e da allora ha pubblicato una dozzina tra romanzi e raccolte di racconti, oltre a due saggi (La sciamana del deserto e La più breve storia dell’urban fantasy che si sia mai vista). Nel 2020 pubblica con Giunti L’ ora dei dannati. L’abisso. un fantasy ambientato nell’inferno dantesco.

Enrico Pompeo è insegnante, regista e attore teatrale. Organizza eventi culturali, presentazioni di libri e cura una rubrica di consigli letterari sul suo canale YouTube.

Per informazioni: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©