Gli “Oro Nero” portano a Villa Trossi il tributo a Lucio Battisti

Progetto ultraventennale e formazione a cinque elementi che eseguono il repertorio dello storico duo Mogol-Battisti portando ciascuno il proprio background

Lucio Battisti prendilo così. Un tributo fedele sì, ma fatto anche di sfumature lounge e di piccoli interventi creativi che vanno ad arricchire il rapporto che una band ultraventennale come gli Oro Nero ha con la musica del celebre cantautore venuto a mancare nel 1998 a soli 55 anni. Una formazione nuova e fatta di musicisti capaci di portare il proprio contributo e il proprio background nella definizione del sound, sempre nel rispetto degli arrangiamenti originali. Non resta che recarsi domenica 19 luglio a Villa Trossi Uberti per il nuovo appuntamento di Estate a Villa Trossi: sul palco gli Oro Nero con “Prendila così“, il tributo a Lucio Battisti. Così si chiuderà un’altra ricca settimana per il festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli.

Gli Oro Nero sono Andrea Meoni alla voce, Giorgio Taurasi alle chitarre, Diego Persi Paoli al basso, Maurizio Montanari al pianoforte e alle tastiere, Fabrizio Casella alla batteria. Questa formazione è in vigore dall’inizio del 2026, ma la storia di questa band viene da molto più lontano, precisamente dal 2004, anno in cui è partito questo progetto dedicato al celebre cantautore italiano. Si partì con una formazione di sette elementi finalizzata a riprodurre le canzoni di Battisti in modo molto fedele alla linea originale. Poi nel corso degli anni la line up è cambiato più volte, vedendo avvicendarsi molti musicisti di spessore, tutti capaci di portare linfa e visione all’interno di un progetto capace sempre di farsi apprezzare dal vivo. Lo conferma anche l’estate 2026, che vedrà al pezzo gli Oro Nero in giro per la Toscana, ma essendo una band livornese l’appuntamento di Villa Trossi è sicuramente qualcosa di speciale.

In quasi due ore di spettacolo si ripercorreranno la vita, la storia e i successi di Lucio Battisti. Il periodo preso in considerazione è quello che riguarda il repertorio del duo Mogol-Battisti, ossia quello più conosciuto, che va dalla fine degli anni ’60 alla fine degli anni ’70. Un decennio in cui la famigerata coppia artistica ha lasciato un’impronta chiara, innovativa e unica nel panorama della canzone italiana.

Gli Oro Nero che saliranno sul palco di Villa Trossi portano una nuova veste e una rinnovata linfa per dare al pubblico un saggio del repertorio di Battisti, figura nota e apprezzata da un pubblico vasto, che non farà fatica a riconoscere i brani cult della sua produzione. Tra una canzone e l’altra ci sarà spazio anche per delle parti di racconto sull’artista e sull’uomo Battisti, con particolari sulle tappe e sulle esperienze più significative che hanno segnato la sua carriera. Ci sarà un momento in cui il frontman degli Oro Nero si rivolgerà simbolicamente a Lucio Battisti in una sorta di lettera aperta in cui esprime la sua stima e la sua gratitudine per quello che ha fatto proprio giocando attraverso strofe e parole di alcune delle sue canzoni. Come dire, quel tocco personale che porta un valore aggiunto e rende al meglio il senso di un dialogo tra un grande artista ormai compianto e chi, salendo su un palco, contribuisce a far sì che il suo repertorio sia ancora vivo e condiviso.

Villa Trossi Uberti – Livorno

19 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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