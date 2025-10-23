Gli scatti dei fotografi livornesi nella mostra-evento Lindsay Kemp per te!

All’interno della mostra, vincitrice del “Progetto Speciale” 2025 MIC Dipartimento dello Spettacolo, si possono ammirare scatti bellissimi di fotografi illustri livornesi con i quali Lindsay ha intrapreso anni, con alcuni direi decenni, di fervide collaborazioni e rapporti umani meravigliosi

La mostra-evento “Lindsay Kemp per Te!” celebra la figura di Lindsay Kemp, uno dei maestri più visionari e innovativi del teatrodanza, attraverso una vasta esposizione di fotografie, video, disegni originali, costumi e oggetti di scena. Curata dai suoi stretti collaboratori David Haughton e Daniela Maccari, la mostra rende omaggio al suo spirito poetico e alla sua profonda influenza nel mondo del teatro e della danza a partire dalla fine degli anni ’60. Il cuore della mostra è la celebrazione del 35° anniversario della prima di Onnagata – Il Canto di Orfeo (1990), una creazione ispirata al teatro giapponese che ha avuto un impatto significativo sul panorama artistico. L’esposizione offre uno sguardo ravvicinato al suo mondo onirico, con foto storiche che ritraggono Kemp nelle sue iconiche trasformazioni artistiche, come Onnagata, Salomé, Kabuki Courtesans, e Flowers, oltre a quadri, bozzetti, kimono e maschere. La mostra non si limita a essere statica, ma include anche una performance dal vivo in cui Daniela Maccari, musa di Kemp, danzerà alcuni degli assoli storici creati dal maestro, come Ricordi di una Traviata, The Flower e Canto alla Luna. Le esibizioni saranno accompagnate da video e proiezioni che rievocano i momenti più memorabili della carriera di Kemp, permettendo ai visitatori di immergersi nel suo universo artistico e visionario. In particolare, l’evento sottolinea il legame profondo di Kemp con la città di Livorno, che ha sempre considerato “casa”. In definitiva, “Lindsay Kemp per Te!” è un’opera immersiva che trasporta il pubblico nel cuore dell’arte kempiana, fatta di danza, luci, simbolismi e generosità, come si riflette nel suo motto “For You!”. All’interno della mostra si potranno ammirare scatti bellissimi di fotografi illustri livornesi con i quali Lindsay ha intrapreso anni, con alcuni direi decenni, di fervide collaborazioni e rapporti umani meravigliosi come Giovanna Talà e Paolo Bonciani ed anche il più giovane Maurizio Maltoni. Inoltre le proiezioni video sono curate da un altro bravissimo collaboratore livornese che Lindsay si era accuratamente scelto, Simone Tognarelli.

