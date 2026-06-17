Gli studenti del Conservatorio Mascagni accolgono i lupetti del Gruppo Scout Livorno 10 per una lezione-concerto
Il Conservatorio Mascagni desidera ringraziare gli studenti coinvolti per la disponibilità e la generosità dimostrate nel partecipare a questa iniziativa a titolo volontario, contribuendo a rendere la musica un'esperienza accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni
Un pomeriggio all’insegna della musica, della curiosità e della scoperta per i lupetti del Gruppo Scout Livorno 10, accolti nei giorni scorsi al Conservatorio “Pietro Mascagni” per una speciale lezione-concerto dedicata alla conoscenza degli strumenti musicali e del percorso di studio che conduce alla loro pratica.
L’iniziativa, pensata per avvicinare i più giovani al mondo della musica e alle attività del Conservatorio, ha visto protagonisti alcuni studenti del Conservatorio che, con entusiasmo e spirito di servizio, hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per accompagnare i piccoli ospiti in un viaggio alla scoperta dei diversi linguaggi musicali.
A guidare la lezione-concerto sono stati Gabriele Tarabella (batteria), allievo dei professori Francesco Petreni (batteria jazz) e Paola Pellegrini (didattica della musica); Gabriele Quirino (tromba), allievo del professor Marco Nesi e della professoressa Pellegrini; Kedra Antoni (oboe), allieva del professor Stefano Cresci (oboe); Noemi Belliti (canto), allieva della professoressa Fulvia Bertoli (canto lirico) e Giuliano Franchi (chitarra jazz), allievo del professor Giancarlo Bianchetti.
Attraverso esecuzioni dal vivo, dimostrazioni pratiche e momenti di dialogo, gli studenti hanno illustrato caratteristiche dei rispettivi strumenti, rispondendo alle domande e alle curiosità di un pubblico particolarmente attento e partecipe, accompagnato dalla capo scout Elena Marini.
Il Conservatorio Mascagni desidera ringraziare gli studenti coinvolti per la disponibilità e la generosità dimostrate nel partecipare a questa iniziativa a titolo volontario, contribuendo a rendere la musica un’esperienza accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni.
L’incontro rappresenta una delle numerose attività attraverso le quali il Conservatorio rafforza il proprio legame con il territorio, promuovendo occasioni di incontro, educazione e crescita culturale rivolte ai più giovani,
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