Gli studenti del Niccolini-Palli incontrano Federico Parlanti

Il 20 marzo alle ore 13 nell’aula magna a del Liceo Niccolini Palli, il professore Lamberto Giannini, insieme a tutti gli alunni del gruppo di comunicazione (incontro aperto a tutti i docenti e alunni dell’istituto), incontreranno l’attore disabile Federico Parlanti, ospite fisso della trasmissione televisiva Colorado per due stagioni, al suo attivo ci sono molti film e apparizioni tv, ed è un componente della Mayor Von Frinzius, Federico sarà accompagnato da tre componente Mayor Rachele Casali, Silvia Angiolini e Irene Morini.

Federico parlerà anche dell’ultima fatica dei Mayor Von Frinzius, scaraventati , che andrà in scena il 25/26 maggio al teatro Goldoni.

I ragazzi e le ragazze della curvatura potranno chiedere a Federico come è iniziata la sua carriera, il rapporto con il regista Giannini, con Belen (sua collega in Colorado) e tante altre piccole grandi curiosità legate al suo mondo.

