Gli studenti in funicolare a Montenero per addobbare l’albero

L’associazione Vivimontenero in festa con gli studenti delle scuole medie e elementari. Lunedì 18 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 i ragazzi delle scuole medie ed elementari di Montenero si avvicenderanno su e giù in Funicolare per raggiungere l’albero di Natale

Lunedì 18 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 i ragazzi delle scuole medie ed elementari di Montenero si avvicenderanno su e giù in Funicolare per raggiungere l’albero di Natale posto in piazza delle carrozze e addobbarlo con le loro creazioni. Gli studenti durante la “Festa dell’Albero”, (che si è svolta nel mese di novembre incontrando per l’occasione, presso il magico Vivaio Signorini, il botanico Andrea Signorini, la guida ambientalista Aurora Bertolini Nuti e la docente Elisabetta Panicucci), hanno sperimentato il “linguaggio del verde” e nel rispetto per l’ambiente hanno deciso, insieme ai relatori, di usare addobbi naturali per l’allestimento dell’albero di Natale.

L’associazione ViviMontenero organizzatrice dell’evento ringrazia sentitamente tutti coloro che sostengono questa bella festa in particolare le insegnanti, autolinee toscane, la Misericordia

di Montenero e il benefattore che ha acquistato i biglietti della funicolare per tutti, permettendo ai giovani passeggeri l’esperienza indimenticabile di un percorso su una vettura storica e al contempo attualissima.

