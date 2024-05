God Save The Sex di Santomauro ai 4 Mori

La seconda giornata del Sulla Felicità Festival è all’insegna della comicità. Padrone di casa il deus ex machina del Festival, Stefano Santomauro, che sabato 4 maggio al Teatro 4 Mori, alle 21,30, debutta a livello nazionale con il suo nuovo spettacolo “God Save The Sex”. La sinossi dello spettacolo è già un programma: “L’amore è la risposta, ma mentre attendiamo la risposta il sesso può suggerirci delle ottime domande”. E di domande Santomauro se n’è poste molte perché nell’era multimediale e della velocità 5G, sembra impossibile riuscire a trovare tempo e voglia di fare sesso. Lo dicono le statistiche: secondo una ricerca mondiale del Censis facciamo meno sesso della generazione precedente. Non sicuramente tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male. ”God Save The Sex” è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. Un racconto comico di quello che il mondo è diventato da quando abbiamo smesso di fare sesso. Non tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male”. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro con la collaborazione ai testi Daniela Morozzi e la consulenza Scientifica della Dott.sa Giovanna Panichi. Lo spettacolo comico è stato selezionato al prestigioso Torino Fringe Festival 2024, una vetrina importantissima nel panorama teatrale italiano. I biglietti per la Platea sono esauriti da tempo, ma ci sono ancora gli ultimi biglietti per la Galleria acquistabili in prevendita sul sito www.cinema4mori.it oppure recandosi in biglietteria anche prima dello spettacolo di questa sera. Il programma della seconda giornata del Sulla Felicità Festival però è anticipato il pomeriggio di Sabato 4 Maggio dalle 16 alle 18, al Centro Commerciale Parco Levante di Livorno, con un Laboratorio per Bambini tema Ambiente 6-12 anni promosso da Sons Of The Ocean. Attraverso laboratori scientifici, didattici e creativi tanti bambini si sono immersi in storie e curiosità per conoscere le forme di vita presenti nei fondali e di quale sia stato l’impatto dell’uomo su essi. Un percorso laboratoriale per stimolare il dibattito ed il pensiero critico.

Anticipazioni sulla Terza Giornata del Sulla Felicità Festival

La terza giornata del festival, Domenica 5 Maggio 2024, propone una mattinata dedicata all’ambiente con due eventi molto seguiti e partecipati. Si parte alle ore 10 alla Terrazza Mascagni di Livorno con il Clean Up promosso da Sons Of The Ocean aperto a chiunque voglia contribuire alla pulizia delle zone limitrofe alla Terrazza. In contemporanea al Clean Up, Fiab promuove la seconda edizione di “Bimbimbici” con ritrovo alla Ciclovia di Piazza Dante alle ore 10 e arrivo alla Terrazza Mascagni alle ore 12 circa per una grande festa finale.

Da 12,30 inoltra ci sarà la possibilità di festeggiare con il “5&5 Day” sempre alla Terrazza Mascagni, evento promosso ed in collaborazione con Fondazione Lem

