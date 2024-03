“God Save The Sex”, il nuovo spettacolo comico di Santomauro selezionato al Torino Fringe Festival 2024

Il Torino Fringe Festival è il più importante festival mondiale di arti e di spettacolo dal vivo. Un evento presente in ogni capitale culturale e che vede il nostro Stefano Santomauro assoluto protagonista con il suo ultimo spettacolo comico

Il nuovo show comico dal titolo “God Save The Sex” del vulcanico autore ed attore livornese Stefano Santomauro è stato selezionato al prestigioso Torino Fringe Festival 2024. Il Torino Fringe Festival è il più importante festival mondiale di arti e di spettacolo dal vivo. Un evento presente in ogni capitale culturale e che vede il nostro Stefano Santomauro assoluto protagonista con il suo ultimo spettacolo comico.

Selezionato tra oltre 700 compagnie provenienti da tutto il mondo, “God Save The Sex”, è risultato essere lo spettacolo entrato nella top 20 delle opere selezionate e vedrà esibirsi l’attore per una settimana nella capitale Torinese a fine Maggio prossimo.

“Sono molto felice. Il Torino Fringe Festival è una delle vetrine teatrali più importanti e prestigiose del panorama italiano, e non vedo l’ora. Soprattutto per l’opportunità di mostrare lo spettacolo ad un pubblico che durante il Festival arriva a sfiorare le 30.000 presenze.”

Prima di partire per il Torino Fringe Festival, il nuovo spettacolo di Stefano Santomauro debutterà in anteprima nazionale durante la Terza Edizione del Sulla Felicità Festival 2024, sabato 4 Maggio al Teatro 4 Mori di Livorno:

“La prevendita dei biglietti è partita a metà febbraio e i biglietti stanno andando letteralmente a ruba. Ci sono ancora un centinaio di biglietti disponibili e sarà una serata speciale. Sono senza parole! Il pubblico livornese è meraviglioso e giocare in casa mi riempie il cuore di gioia, ma anche di responsabilità: far ridere la propria città è un regalo che si rinnova ogni volta che capita. Negli anni ho provato a costruire un percorso comico che avesse le radici nella livornesità, ma che raccontasse il mondo e l’attualità con occhi surreali. La sagacia labronica e la comicità surreale sono antidoti magici per poter affrontare la quotidianità con il sorriso. Il fatto di poter vedere i miei lavori apprezzati in tutta Italia è una cosa che mi riempie di orgoglio, ma la soddisfazione più bella, sarà quella di vedere il Teatro 4 Mori pieno fino all’orlo per una replica che non vedo l’ora di “mangiare con tutti voi!”.

Lo spettacolo “God Save The Sex”, prodotto e distribuito da Grande Giove Aps, racconta il mondo del sesso con gli occhi attenti e cinici di Stefano Santomauro che per la parte di scrittura si circonda di donne grazie alla collaborazione storica con Daniela Morozzi e alla consulenza scientifica della dottoressa Giovanna Panichi. La sinossi dello spettacolo è semplice: “L’amore è la risposta, ma mentre attendiamo la risposta il sesso può suggerirci delle ottime domande”. E di domande Santomauro se n’è poste molte perché nell’era multimediale e della velocità 5G, sembra impossibile riuscire a trovare tempo e voglia di fare sesso. Lo dicono le statistiche: secondo una ricerca mondiale del Censis facciamo meno sesso della generazione precedente. Non sicuramente tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male. ”God Save The Sex” è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. Un racconto comico di quello che il mondo è diventato da quando abbiamo smesso di fare sesso. Non tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male”.

Occasione imperdibile dunque di vedere all’opera uno degli artisti più “esportati” della nostra città al Teatro 4 Mori di Livorno, Sabato 4 Maggio alle 21,30 per uno degli eventi della Terza Edizione del Sulla Felicità Festival 2024. Biglietti disponibili al sito www.stefanosantomauro.it o www.cinema4mori.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©